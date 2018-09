Med bilen parkeret på en handicapplads, handicapskilt i forruden og korrekt stillet p-skive forlod Allan og Dorte Rosenhøj i slutningen af maj deres bil for at se på benproteser til Dorte, der har fået amputeret begge ben inden for et år.

Da de kom tilbage, ventede en parkeringsbøde på 1.020 kroner i forruden. Europarks vagt mente ikke, at udløbsdatoen på handicapskiltet kunne ses tydeligt og kvitterede med en bøde.

»Den her proces har chokeret mig. At man på den måde hænger sig i en bagatel og ingen empati har, selv ikke overfor en handicappet uden ben. Det har virkelig hidset mig op,« siger Allan Rosenhøj til B.T.

Tilbage i maj var han egentlig ikke så bekymret, da han først så bøden. Han kunne godt se udløbsdatoen på handicapskiltet, hvis han gjorde sig lidt umage. Han skulle bare se fra siden ind under de små sorte prikker i bunden af ruden.

Dorte Rosenhøj har fået amputeret begge ben inden for et år og har derfor handicapskilt til parrets bil. Foto: Privatfoto Vis mere Dorte Rosenhøj har fået amputeret begge ben inden for et år og har derfor handicapskilt til parrets bil. Foto: Privatfoto

»Så jeg tænkte jo, at når ledelsen i Europark ser det her, tænker de: ’arh, der gik det vist lidt for hurtigt’.«

Allan kørte hjem, skrev en klage og sendte den til Europark. Der gik flere uger uden svar, fortæller han.

»Jeg sagde til min kone: ’De svarer nok slet ikke. De forbigår det i al stilhed, fordi de godt kan se, at de har lavet noget dumt’,« siger Allan Rosenhøj.

Men han tog fejl. Pludselig dumpede der et brev ind ad døren fra EuroInkasso. Bøden var hævet til 1.820 kroner.

Bør Europark annullere bøden, hvis vagten kunne kan se udløbsdatoen på handicappskiltet ved at anstrenge sig lidt?

»Jeg ringede til dem og sagde, at jeg aldrig havde fået et svar fra Europark. Det ville damen ikke høre på, og hun sagde bare, jeg skulle betale, ellers ville de hive mig i retten.«

Allan dobbelttjekkede mailindbakke og spamfilter, men ingen svar på klagen, selvom Europark fastholder, at de har sendt en mail til hans adresse. To dage senere kom der så et svar fra Europark, hvor de fastholdt bøden.

»Det er det, der chokerer mig allermest. At man i en sag, der er sådan en bagatel, bare henviser til love og paragraffer. At man er handicappet uden ben, er de fuldstændigt ligeglade med,« siger Allan Rosenhøj, og fortsætter:

»Det kan godt være, udløbsdatoen ikke er nem at se, men hvis man anstrenger sig lidt, kan man se, at udløbsdatoen er den 10/11/2025. Der mener jeg, at Europark skal udvise lidt kondituite.«

Allan Rosenhøj er klar til at gå i retten for at få annuleret den p-bøde, han har fået af Europark. Vis mere Allan Rosenhøj er klar til at gå i retten for at få annuleret den p-bøde, han har fået af Europark.

B.T. har i været i kontakt med Europark. De ønsker ikke at stille op til telefonisk interview, men har sendt følgende kommentar til sagen:

»Sagen er fastholdt, da parkanten ikke har overholdt reglerne for parkering med gyldigt handicapkort, da handicapkortet ikke har været placeret synligt og let læsbart for kontrol, da vagten foretog sin observation.«

Europark mener ikke, at det betyder noget, om man kan udløbsdatoen, hvis man anstrenger sig.

»Reglerne er ens for alle, hvorfor det er vigtigt at de overholdes, og at parkeringskortet er synligt for vagtens kontrol,« skriver Europark til B.T.

Europark tog dette billede, da han gav Allan og Dorte Rosenhøj en bøde. Udløbsdatoen er gemt under det sorte mønster nederes på ruden. Foto: Europark Vis mere Europark tog dette billede, da han gav Allan og Dorte Rosenhøj en bøde. Udløbsdatoen er gemt under det sorte mønster nederes på ruden. Foto: Europark

Men den køber Allan Rosenhøj ikke. Han har fået et brev, hvor der står, at han ender i retten. Det er han helt indstillet på.

»Det her er simpelthen under lavmålet. Hvis det her kan ske for os, kan det ske for alle. Så vi må tage den i retten,« siger han.