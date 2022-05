Sommerferien nærmer sig, hvilket de fleste formentlig ser frem til. Men for feriehusbranchen er der lige nu et kapløb med tiden.

For ved udgangen af juni begynder højsæsonen, hvilket betyder, at danskerne såvel som turisterne dribler af sted i danske feriehuse.

Men som situationen ser ud lige nu, er der hård mangel på arbejdskraft i branchen. Det oplever man blandt andet hos Feriepartner Nordjylland.

»Det er kritisk, for det er generelt svært at tiltrække arbejdskraft – og derfor står vi også med mangel på det lige nu,« siger Jan Brusgaard, direktør hos Feriepartner i Nordjylland, og fortsætter:

»Hvert år er jeg spændt på, om vi når det. Og det er jeg også i år,« understreger han.

Feriepartner i Nordjylland har hvert år brug for omkring 600 medarbejdere hen over sommeren. De 400 af dem er gengangere fra tidligere. Men lige nu mangler der knap 100 nye medarbejdere, før man er i mål.

»Konsekvensen kan jo være, at det bliver sværere for os at overholde de aftaler, vi har gjort os. Eksempelvis rengøring. Og vi ønsker selvfølgelig kun at være dygtige til at levere.«

Det er ikke kun Feriepartner i Nordjylland, der oplever rekrutteringsproblemer.

Ifølge Danmarks Statistik rundede manglen på arbejdskraft inden for servicefaget hele 71 procent i marts 2022.

»Det har rigtig meget at gøre med, at der generelt er stor rift om arbejdskraft. Og det bølger generelt frem og tilbage,« mener direktøren, som tilføjer:

»Måske har vi heller ikke været dygtige nok til at trække jobbet op. Det lyder måske ikke sexet, men der er gode vilkår, vigtigt og nyttigt arbejde og god fleksibilitet, synes vi. Det har vi ikke været gode nok til at fortælle.«

Feriepartner i Nordjylland står for at leje 2.500 sommerhuse ud i Danmark. Det er privatpersoner, der gør sommerhusene tilgængelige, og så står selskabet ellers for at formidle.

Jan Brusgaard forventer dog, at de i alt 600 medarbejdere er på plads ved udgangen af juni – og klar til at arbejde, indtil højsæsonen ebber ud i slut-august.