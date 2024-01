Snedækkede og isglatte veje, der plager hele landet, sendte mandag en borger i jorden.

»Pludselig sagde det 'smut', og så var benene væk under mig,« siger Gitte Slotholt, der slog sit knæ og, ligesom flere danskere, nu kritiserer myndighedernes manglende rydning af sne.

»Snerydningen her er ikke-eksisterende. Der ligger et tykt lag is over alt, og vejene er skøjteglatte,« siger hun om sit villakvarter i Bjæverskov i Køge Kommune.

Problemet gælder for hele hovedvejen, Læsskovvej, i den lille sjællandske by med knap 3000 indbyggere, bemærker hun.

Hun efterlyser, at politikerne tager problemet mere alvorligt.

»Jeg savner, at kommunen bruger flere penge på snerydning. Det er min opfattelse, at man hverken har ressourcer, penge eller maskiner til at håndtere opgaven,« siger Slotholt efter at have talt med formanden for sin grundejerforening.

Lene Møller Nielsen (A), der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalgt i Køge Kommune, mener omvendt, at der »under normale omstændigheder« er afsat tilstrækkelig ressourcer til at håndtere snerydning.

»Vi kæmper med næb og klør for at gøre vejene farbare,« siger hun og kalder seneste tids vejr for »ekstraordinært«.

»Vi har været udfordret af det voldsomme vejr. Dels har vi haft meget vand i kommunen, og så har vi efterfølgende fået en del sne, og nu ligger vi inde med et stort frostproblem.«

Slotholt giver dog ikke meget for det argument. Hun bemærker, at det problemet »har stået på i årevis«.

Lene Møller Nielsen siger, at hun skal tale med sin forvaltning, før hun kan udtale sig om den konkrete sag, men hun anerkender, at det er et problem, hvis der er veje, som man år efter år undlader at rydde for sne.

Over for B.T. kritiserede en håndværker tirsdag også Aarhus Kommune for det, han kalder 'ikke-eksisterende' snerydning, som giver lange rejsetider og angiveligt koster ham og virksomheden tusinder af kroner i tabt tid.

I Aarhus Kommune erkender rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang (K), at oplevelsen med sne og isglatte veje har været 'utilfredsstillende'.

Selv vil han lægge op til, at Aarhus Kommune, der ad flere omgange har sparet på snerydningsområdet, skal 'prioritere' området fremover.

»Vi kan ikke have en infrastruktur, der går i stå det meste af en uge,« siger han til TV 2 Østjylland.

Vælger man at afsætte flere ressourcer til snerydning »skal man bare vide, at man betaler for et beredskab i mange år, uden at man bruger det,« siger leder i entreprenørafdelingens vejafdeling i Aarhus Kommune, Tenna Olsen, til B.T.