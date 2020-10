Butikkerne skal bortvise kunder, der nægter at bruge mundbind eller visir. Det kan ultimativt koste en bøde.

Det kan koste en bøde, hvis man fra torsdag ikke ifører sig mundbind eller visir, når man skal handle ind.

Det fremgår af en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

- Udgangspunktet er, at vi tror, at alle kunder kommer til at have mundbind med.

- Men bekendtgørelsen, der kom onsdag aften, åbner mulighed for, at man kan få en bøde, hvis man ikke bruger mundbind, siger kommunikations- og analysechef Lars Aarup, Coop.

Børn under 12 år og personer med fysiske eller mentale svækkelser er undtaget fra kravet.

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvor stor en bøde som manglende mundbind eller visir kan udløse.

Først skal den pågældende person bortvises af butikken, og hvis personen ikke forlader lokalet, kan det udløse en bøde.

Ifølge Lars Aarup vil personer, der ikke er iført mundbind eller visir, blive henvist til kiosken.

Her kan de så købe et mundbind.

Det er først, hvis personen nægter at gøre det, og alligevel insisterer på at handle ind, at der vil ske en bortvisning med en mulig bøde til følge.

Det vil ifølge Lars Aarup typisk være butikschefen, som foretager bortvisningen.

Det er dog kommunikations- og analysechefens opfattelse, at langt de fleste kunder vil følge kravet.

- Vi har fem millioner ekspeditioner om ugen. Mon ikke langt de fleste af dem vil køre helt efter retningslinjerne, siger han.

Det fremgår også af bekendtgørelsen, at butikken også kan pålægges strafansvar, hvis en person ikke er iført mundbind eller visir.

Hvordan det skal tolkes er endnu uvist. Men Lars Aarup skønner, at det kan komme på tale, hvis det vurderes, at butikken ikke har sørget for tilstrækkelig skiltning om kravet.

Medarbejdere i butikkerne skal også være iført mundbind eller visir, hvis de færdes på gulvet blandt kunderne.

Hvis de sidder bag en glas- eller plastikplade i kassen, kiosken eller bagerafdelingen er de ifølge Lars Aarup undtaget.

Det udvidede krav om mundbind gælder indtil 2. januar 2021.

/ritzau/