Tårerne trillede ned af kinderne på Sabrina Alvarez, hendes veninde og nu tidligere kollegaer, da hun torsdag formiddag stod foran Københavns Lufthavn.

»Jeg har passet på danske og internationale børn i ni år. Jeg er jo velintegreret, jeg er velfungerende, og det kan de ikke tage fra mig,« lød det fra en grådkvalt Sabrina Alvarez, der med sine fem kufferter fyldt med »minder« og en kaffemaskine skulle sige farvel til sine nærmeste.

For selvom den 23-årige pædagogmedhjælper er en af de 'varme hænder', som samfundet og politikerne skriger efter, så er Sabrina Alvarez blevet smidt hjem til Argentina.

Forklaringen? De danske myndigheder mener, at den 23-årige pædagogmedhjælper, der har boet i Danmark i ni år og taler flydende dansk, har en større tilknytning til Argentina end Danmark, og at det derved ikke vil være »særlig belastende« for Sabrina Alvarez at blive smidt ud af landet.

Det var en meget berørt Sabrina Alvarez, der torsdag formiddag tog sin afsked med det land, hun har boet i de sidste ni år.

Men det ville være synd at sige, at udsmidningen af pædagogmedhjælperen ikke var belastende for hendes nærmeste.

»Hun er som en gudmor for min datter. En forældrefigur. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kommer til at savne hende, og den måde hun er der for sine venner,« fortalte Juliane Seeger en berørt veninde til Sabrina Alvarez, til B.T. torsdag formiddag.

Tidligere på dagen havde Sabrina Alvarez nemlig sagt farvel til Juliane Seegers fireårige datter, som hun var tæt knyttet til.

»Jeg skulle sige farvel til min venindes datter, og det var rigtig hård. Hun er fire år, og hun kan ikke forstå det. Vi er meget tætte på hinanden,« fortalte pædagogmedhjælperen, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

Juliane Seeger kommer til at savne sin veninde, og hendes måde at være der på for sine venner.

B.T. har tidligere kunne fortælle, at Sabrina Alvarez faktisk opfylder en række krav for at få en særlig opholdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, men at hendes ansøgning er blevet afvist, fordi den blev sendt for sent.

Og det påvirker i høj grad også Katherine Morgen, der har været Sabrina Alvarez nærmeste leder i den daginstitutionen Børnehuset Louisegården.

»Jeg synes, at det er meget trist. Sabrina har været en meget dygtig og vellidt medarbejder. Og det er svært at skulle sige på gensyn, fordi vi siger ikke farvel, fordi vi håber på, at hun snart vender tilbage igen,« fortalte Katherine Morgan, der mener, at behandlingen af Sabrina Alvarez har været umenneskelig og uværdig.

