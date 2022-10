Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lige nu kæmper elbilejere om offentlige ladestik til deres biler.

Det gør de, fordi salget af elbiler er stukket af i en grad, hvor antallet af ladestandere ikke kan følge med.

Og det bekymrer de danskere, der ellers overvejede at skifte til elbil.

Det viser en ny undersøgelse, FDM har lavet blandt 1.000 danskere, der overvejer at købe en opladelig bil.

Her svarer knap fire ud af ti, at de er bekymret for, om de kan få opladet bilen, når de har behov for det.

»Det er en bekymring, vi både møder i FDMs rådgivning, og som går igen i vores undersøgelse. Derfor er det helt afgørende, at vi får sat endnu mere fart på udrulningen af ladeinfrastruktur,« siger administrerende direktør i FDM, Stina Glavind, i en pressemeddelelse.

Der findes i dag 6.550 offentligt tilgængelige ladestik.

I årets første seks måneder er der blevet sat 1.622 op, hvilket betyder, at antallet snart nærmer sig en tredobling i forhold til 2019, skriver FDM.

Det på trods var der i 2019 fem biler per ladestik – og i dag er der 14.