Året går på hæld, og for mange danskere vil dette år slutte under dynen.

Halvandet års god håndhygiejne og afstand har nemlig gjort, at de færreste er immune over for vinterens smittesygdomme.

Sådan lyder det fra Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Derfor forventer regionen også, at der vil være mange borgere, der ender under dynen med forkølelse, influenza, RS-virus og omgangssyge.

»Under coronapandemien er vi blevet ekstremt gode til at forebygge smitte. Så alle de andre virus og bakterier, som vi ikke er blevet smittet med de seneste halvandet år, er nu klar til at hoppe på os, fordi vi ikke har kunnet danne antistoffer mod dem,« forklarer Eric Døssing Mønning, som er praktiserende læge og vagtchef i lægevagten i Region Midtjylland.

Smitten spreder sig særligt i vinterhalvåret, fordi vi netop er mere indenfor og samlet i større forsamlinger, hvor vi kommer tættere på hinanden og rører ved de samme ting.

Og der er stor chance for at løbe ind i et virus, du ikke er immun over for. Virusset, der giver forkølelse, findes for eksempel i 100 forskellige varianter.

»Så selvom man har været forkølet mange gange før, er der risiko for at løbe ind i en variant, som kroppen ikke har dannet antistoffer mod,« uddyber Eric Døssing Mønning.

Eric Døssing Mønning peger på, at vaccination mod corona og influenza er en måde at få dæmmet op for de mest voldsomme virussygdomme i vinteren. Det er desuden en god idé at holde fast i de gode vaner med hygiejne.

Eric Døssing Mønning forklarer, at langt de fleste virussygdomme ikke behøver lægehjælp.

»Hvis din almentilstand er o.k., så slap af og lad være med at knokle løs. Giv dit immunforsvar mulighed for at nedkæmpe virus. Brug gerne paracetamol, som virker febernedsættende,« siger lægen.

Det er dog også en god idé at blive testet for corona, hvis du bliver syg, anbefaler han.