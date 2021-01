Børn bliver ikke alvorligt syge af covid-19. Sådan har det lydt igen og igen, og sådan er det heldigvis også for langt størstedelen af børn, som smittes med coronavirus.

Men for en lille andel af de smittede børn kan covid-19 få alvorlige konsekvenser.

Det svenske medie Sydsvenskan kunne tirsdag fortælle, at omkring 100 svenske børn har været alvorligt syge af sygdommen MIS-C, der kan opstå hos børn efter smitte med coronavirus.

30 af de syge børn har været så hårdt ramt, at de har haft behov for at være indlagt på en intensivafdeling.

De mange tilfælde har ført til, at intensivafdelingen i Lund nu har nået sin maksimale kapacitet, skriver Sydsvenskan.

Også i Danmark har man set tilfælde af den alvorlige sygdom, fortæller Mette Holm, der er overlæge på Børn- og Ungeafdelingen ved Aarhus Universitetshospital til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Hun har siden man i foråret blev opmærksom på, at MIS-C kunne ramme børn, der har været smittet med coronavirus, deltaget i overvågningen af sygdommen i Danmark.

Der har indtil videre været konstateret fire tilfælde, men ingen af børnene har været så syge, at de har haft brug for intensiv behandling.

»MIS-C rammer sunde og raske børn, hvor der er uger imellem, at børnene har haft covid-19 og udvikler symptomer på MIS-C. Ingen af dem har været særligt syge af covid-19. Man forestiller sig derfor, at der er gået noget galt i deres immunforsvar mod infektionen med covid-19, som fører til, at deres immunforsvar efterfølgende overaktiveres og angriber kroppen selv,« siger Mette Holm til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Symptomer på sygdommen er høj feber, hyppige mavesmerter der er så store, at de kan minde om blindtarmsbetændelse, og så får børnene også hududslæt, røde øjne og forandringer på deres læber, skriver TV 2.

MIS-C behandles med et immundæmpende middel, og Mette Holm understreger i Sundhedspolitisk Tidsskrift, at sygdommen er meget sjælden, og at forældre derfor ikke behøver bekymre sig unødigt, hvis deres børn får feber.