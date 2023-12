Den årlige firmajulefrokost er noget, mange medarbejdere ser frem til.

Men en hel del kommer hjem med ubehagelige oplevelser.

I løbet af de seneste fem år har hver syvende oplevet grænseoverskridende adfærd til julefrokoster, hvor der har været alkohol på bordet. Det viser en Voxmeter-undersøgelse foretaget på vegne af Alkohol & Samfund.

Det kan være både seksuelle krænkelser, ydmygelser, sårende bemærkninger, latterliggørelse, mobning, trusler.

»Alt for mange danskere kommer ud for ubehagelige oplevelser til deres julefrokost på arbejdet, hvor alkohol har været en medvirkende faktor,« siger sundhedsfaglig konsulent i Alkohol & Samfund, Isabella Øllgaard, i en pressemeddelelse.

Og det kan få alvorlige konsekvenser – både for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen.

»De her hændelser fører til stor mistrivsel, ondt i maven og øget sygefravær hos medarbejdere. Det påvirker hele arbejdspladsen, når medarbejdere oplever noget ubehageligt eller ikke føler sig godt tilpas i måden, der bliver drukket alkohol på. Derfor er det vigtigt at forholde sig til alkohol på arbejdspladsen,« siger Isabella Øllgaard.

Alkohol & Samfunds undersøgelse 'Alkohol på arbejdspladsen' fra juni 2023 viser, at problemet ikke er isoleret til julefrokoster.

Har du oplevet grænseoverskridende adfærd til firmajulefrokoster?

I undersøgelsen svarer over en fjerdedel, at de har haft alkoholrelaterede hændelser på deres arbejdsplads, mens hver femte ikke mener, der er et fornuftigt forhold til alkohol på arbejdspladsen.

Hvordan tackler man så problemet?

Ifølge Alkohol & Samfund bør arbejdspladsen have en nedskrevet alkoholpolitik og sikre, at medarbejderne er bekendt med den.

Derudover opfordres virksomhederne til at sætte tydelige rammer for arrangementer så som julefrokoster, hvor der er alkohol involveret.

Det kan være, hvor længe festen varer, og at der også udskænkes alkoholfrie alternativer.