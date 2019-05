Erhversmanden Djaffar Shalchi er bekymret over uligheden i Danmark. Han mener derfor, at de rige i vores samfund skal bidrage noget mere til samfundskagen.

»Vi har privathospitaler – det havde vi sgu ikke i 1970’erne. Og flere privatskoler, som koster penge. Har du rige forældre, så går det nok, men er du født i en ghetto, så hænger du fast der, fordi der er skåret ned på alt. Uligheden er løbet løbsk.«

Sådan lyder ordene fra mangemillionæren Djaffar Shalchi, der er ejendomsudvikler og stifer af fonden Human Act, til mediet a4nu.

Djaffar Shalchi er selv vokset op i Danmark gennem 1970'erne med sin iranske mor og fire søskende. Her mindes han en gæstfrihed fra det danske samfund og et godt velfærdssamfund, der gav grobund for en tryg opvækst. Men Djaffar Shalchi er ikke glad, når han kigger på det danske samfund i dag.

Ifølge tal fra tænketanken Krake og konsulentvirksomheden Deloitte er de rigeste i Danmark blevet rigere.

I begyndelsen af 90'erne stod de rigeste danskere - den ene procent, der tjener mest - for 7 pct. af den samlede indkomst. I dag er det tal på 11 pct., ifølge Krake og Deloitte.

Djaffar Shalchi har det da også svært med, at der findes folk med luksusbiler, superyachts og enorm rigdom, mens der er hjemløse, som sover på gaden.

»Vi har heldigvis stadig et velfærdssamfund, selvom det var bedre tidligere. Men derfor skal vi ikke hvile på laurbærene eller sammenligne os med Uganda eller Sudan. Hvordan går det med de svageste i vores samfund? Ikke godt nok, når vi diskuterer, om der er 60.000 eller 65.000 fattige.«

Og i sidste ende er Djaffar Shalchi bekymret for, om den øget ulighed vil det gøre sværere for andre at arbejde sig op i samfundet.

Derfor sender han bøn til de rige i samfundet om at bidrage noget mere.

»Min pointe er simpelthen, at den finansielle sektor, de store firmaer og de superrige skal betale mere. Vi kan starte med en formueskat på 1 procent for de rigeste. Jeg vil også gerne have en mindsteskat for virksomheder i EU. Når man tilhører top 1, så triller pengene ind. Det er let at tjene penge, når du har penge. Det er derimod svært at arbejde sig op.«

Djaffar Shalchi blev selvstændig tilbage i 1999. I 2016 donerede han selv 200 millioner kroner til velgørenhed gennem sin fond Human Act.