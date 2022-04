Vi bruger solcreme for at sikre os mod, at UV-strålerne går igennem huden og forårsager skade.

Og mange vil på logisk vis tænke: 'jo højere solfaktor, jo bedre' – specielt til børnene. Men det er faktisk helt unødvendigt.

Der er nemlig ingen grund til at udsætte huden for mere kemi end højst nødvendigt ved at bruge en høj solfaktor. Det skriver Børneulykkesfonden i en ny pressemeddelelse.

Og det er der mange forældre, der tydeligvis ikke er klar over, når de smører solcreme på børnene, inden de skal en tur ud i den friske luft med sol på næsen.

Tænker du, 'jo højere solfaktor, jo bedre'?

En ny undersøgelse, foretaget blandt forældre til børn i alderen 0-12 år, på vegne af Børneulykkesfonden og Derma, viser nemlig, at danske forældre tror, at Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse anbefaler en højere solfaktor til børn, end det er tilfældet.

Kun seks procent af de adspurgte forældre ved, at anbefalingen er på minimum SPF 15 i Danmark til normal hud og en højere faktor til ekstra sart og lys hud.

»Der er ingen grund til at udsætte huden for mere kemi end højst nødvendigt. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er faktor 15 som tommelfingerregel tilstrækkelig i den danske sommer – men jo lysere hud og jo højere UV-indeks, jo højere solbeskyttelsesfaktor, og det gælder ikke mindst for børn.«

Tre solråd 1. Skygge

- Giv solen en frokostpause mellem kl. 12-15.

- Søg skygge når UV-indekset er 3 eller mere.

- Husk: Børn, der hverken kan kravle eller gå, skal altid anbringes i skyggen. 2. Solhat

- Undgå at blive skoldet. Når huden er rød, er skaden sket.

- Dæk bar hud til med tøj og hat, når solen står højest. 3. Solcreme

- Anvend som minimum faktor 15 i Danmark.

- Smør kroppen godt ind. Én krop, én håndfuld. Mængden af solcreme er vigtig, og bruger du for lidt reduceres solbeskyttelsen betragteligt og kan betyde, at du bliver solskoldet, selvom du har smurt solcreme på.

- Husk også ansigt og nakke, selvom der anvendes solhat.

- Påfør solcremen 15 minutter, inden I skal udenfor.

- Vælg en solcreme, der er svanemærket, uparfumeret og allergimærket.

Det siger Mette Bohnstedt, marketingchef hos Derma, i pressemeddelelsen.

Ifølge Børneulykkesfonden er det vigtigste råd uanset valg af faktor, at smøre rigeligt med solcreme på og smøre igen, hvis man har badet eller svedt.