Hvis du er blevet gift mellem 1982 og 2006, er der risiko for, at du hedder noget helt andet end det, du tror. Sådan er det i hvert fald for flere danske kvinder, der har taget mandens efternavn.

I forbindelse med navneskiftet er kvindernes pigenavn nemlig blevet slettet helt og udskiftet med mandens efternavn.

Flere kvinder har dog troet, at de fik et ekstra navn til rækken, og at pigenavnet blot blev et mellemnavn. Det fortæller Familieretshuset – tidligere kendt som Statsamtet – til Kristeligt Dagblad.

»Vi har fået henvendelser fra folk, der opdager, at de ikke hedder det, de troede, de hed, på deres personattest,« siger Søren Aakjær Gam, kontorchef i Familieretshuset.

For at beholde sit pigenavn skulle man holde tungen lige i munden og tydeligt pointere, at navnet skulle kategoriseres som en såkaldt 'mellemadresseringsnavn'.

Det risikerer man dog ikke, hvis man tager sin mands efternavn i dag.

Navneloven blev nemlig ændret i 2006, så det i dag er nemmere at beholde sit pigenavn.

Skulle du dog være blevet gift under den gamle navnelov og være så uheldig, at du slet ikke hedder det, du går og tror, så er der hjælp at hente, hvis du vil have dit gamle pigenavn tilbage.

For den nette sum af 513 kroner kan du nemlig ændre det på borger.dk.