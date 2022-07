Lyt til artiklen

Den er gal igen.

Sommeren er typisk lig med folk, der skal have fornyet deres recepter, men det kan være problematisk, da ens læge er på ferie.

Derfor tyer folk til andre metoder, herunder at ringe til akuttelefonen 1813.

Og det skal man ikke. Det skriver Region Hovedstaden på Twitter.

'Lige nu ringer mange 1813 for at få fornyelse af recepter. Det skal gøres via egen læge, og ikke via 1813. Mange faste lægemidler kan fornyes direkte på apoteket.'

Til B.T. forklarer Anders Damm-Hejmdal, der er cheflæge på 112 og 1813, at 1813 ikke er løsningen på fornyelse af recepter.

»Det er en faktor ud af flere for, at vi har så travlt, men det er en af de ting, hvor vi kan gå ud og prøve at se om vi kan påvirke det. For det fylder meget, når der også er sommertravlt,« forklarer cheflægen.

»Lige nu er der over to timers ventetid, og det håber vi på, at vi kan påvirke. Men snart kan ventetiden også være væk. Det bevæger sig hele tiden op og ned.«

Tidligere på måneden har B.T. beskrevet en lignende situation hos Region Hovedstadens Akutberedskab.

»Hvis det drejer sig om recepter på livsnødvendig medicin, kan recepterne bliver fornyet ved Akuttelefonen 1813,« lød det dengang fra akutberedskabet.

Til B.T. oplyses det, at det ikke er første gang, at ønsket om receptfornyelser medfører overophedede telefonlinjer.

»Vi oplever det med jævne mellemrum i ferier,« lyder det.