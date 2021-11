Næsten halvdelen af alle odenseanerne havde klokken 17 tirsdag sat deres kryds til dette års regional- og kommunalvalg.

Og det tyder derfor på, at der i år er stor stemmetilslutning.

Ingrid Vorstrup Nielsen, der er valgstyrerformand i Odense Rådhus, nåede ellers lige at frygte, at der ikke ville komme særlig mange odenseanere for at sætte deres kryds.

Men hendes frygt blev i den grad modbevist.

»Lige i øjeblikket kommer der rigtig mange for at sætte deres kryds, og vi håber, at stemmeprocenten bliver endnu højere, inden vi er færdige,« siger Ingrid Vorstrup Nielsen, der har været med til at afvikle valg i Odense siden 1979.

I alt 47,6 procent af odenseanerne havde således klokken 17 været forbi en stemmeboks og givet deres mening tilkende gennem et lille kryds på en stor seddel.

På samme tidspunkt for fire år siden lå procenten nogenlunde på det samme – nemlig på 47,5 procent.

I 2017 nåede i alt 70 procent af borgerne i Odense at sætte deres afgørende kryds, men i år håber Ingrid Vorstrup Nielsen altså på en endnu højere valgtilslutning.

Den høje stemmeprocent betyder samtidig også, at der har været mange mennesker på gaden og altså særligt omkring stemmestederne i Odense.

Blandt andet ved Seniorhuset i Odense var der kort efter klokken 17 en lang kø for at komme ind i stemmeboksen. B.T.s reporter på stedet så i den forbindelse flere, der vendte om og opgav at stemme.

Men selvom der er mange mennesker samlet på valgstederne i Odense, så lyder meldingen hos Fyns Politi, at valget er forløbet stille og roligt indtil videre. Det fortæller vagtchef Sten Nyland til B.T.

»Valget bliver afviklet ganske stille og roligt uden nogle problemer,« siger Sten Nyland.

Mange odenseanere har dog også i år benyttet sig af muligheden for at brevstemme. I alt 9.827 personer har sendt deres stemmer med posten i år.

For fire år siden lød den andel på 6.086 brevstemmer.