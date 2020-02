Børn i Grønland bliver sjældent undersøgt af en læge efter et seksuelt overgreb, erkender politiet.

Ifølge Aviâja Lynge, som er talskvinde for den nationale børnerettighedsinstitution i Grønland, MIO, bliver mange børn i Grønland ikke tilset af en læge efter et seksuelt overgreb.

Det skriver Kalaallit Nunaata Radioa, KNR.

- Det er ekstremt urovækkende, at børn, der udsættes for seksuelle overgreb i Grønland, ikke undersøges af sundhedsvæsnet alle steder i landet, siger hun.

Når et barn bliver udsat for en seksuel forbrydelse, skal barnet hurtigst muligt undersøges af en læge.

Undersøgelsen kan dokumentere tegn efter et overgreb. Og netop den dokumentation er et vigtigt bevis i retssager om seksuelle overgreb mod et barn.

Men når barnet ikke bliver undersøgt af en læge, skader det beviserne imod en mulig krænker, påpeger Aviâja Lynge.

- Hvis dokumentation dør, kan den ikke bruges i en retssag. Så jeg synes, at det er meget, meget kritisk, siger Aviâja Lynge.

Det er politiet, der kan bede sundhedsvæsnet om at lave en personundersøgelse af et barn efter et overgreb. Det bliver også kaldet en retslægelig undersøgelse.

Den kan dog først finde sted, når overgrebet er blevet anmeldt til politiet.

Og hos politiet erkender man, at der sjældent bliver bestilt en retslægelig undersøgelse af et krænket barn.

Faktisk sker det "i meget få sager", fortæller vicepolitikommissær ved Grønlands Politi, Rune Nielsen til KNR.

- Der går ofte lang tid, fra overgrebet har fundet sted, og til det bliver anmeldt. Og så er der ofte al for flygtige spor på barnet. De er simpelthen væk, siger han.

Hvis der er en chance for, at der stadig kan findes vigtige spor på barnet efter et overgreb, beder politiet dog om en undersøgelse, understreger Rune Nielsen.

Politiet har netop lanceret en kampagne, der skal få både børn og voksne til at anmelde seksuelle overgreb mod børn. Også gerne meget hurtigere end i dag.

Ifølge Grønlands Politis Årstatistik var der i 2018 75 anmeldte sager om overgreb mod børn under 15 år. Politiet regner dog med et stort mørketal.

/ritzau/