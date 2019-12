København by har i øjeblikket den laveste tilslutning til hpv-vaccinen på landsplan. Den ligger på 59 procent.

Selv om flere og flere lige så stille tilslutter sig vaccinen mod livmoderhalskræft, så undlader mange forældre fortsat at lade deres børn få hpv-vaccinen.

Det skriver Berlingske, som har fået adgang til et notat fra Region Hovedstaden.

Af notatet fremgår det, at der i 2018 på landsplan var en tilslutning på 80 procent til den første hpv-vaccination for de piger, som er født i 2005.

67 procent fik den anden og sidste vaccination.

- Det ser ud til, at der stadig er en forskrækkelse blandt nogle forældre, som er usikre på vaccinen og har en forestilling om, at deres børn kan risikere at blive syge af den, siger Flemming Pless (S), som er formand for praksisplanudvalget i Region Hovedstaden, til Berlingske.

I årene før 2015, hvor et tv-program såede tvivl om vaccinen, lå tilslutningen på cirka 90 procent.

- Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Det er vigtigt, at børnene får denne vaccine, og de tal, der er nu, er ikke gode nok. De skal op på et mere fornuftigt niveau, siger Flemming Pless.

Der er dog stadig forskelle fra kommune til kommune og landsdel til landsdel på, hvor mange som får begge vacciner. Det viser tal fra Statens Serum Institut, som er opgjort i september i år.

Af tallene fremgår det, at det særligt i København og Københavns omegn kniber med vaccinationerne. Her findes den laveste procentdel, som er blevet færdigvaccineret. Den drejer sig om 60 til 70 procent.

Men også i Nordjylland er det ikke flere end 67 procent, der bliver færdigvaccineret, fremgår det af tallene.

/ritzau/