Kun 16.000 ud af de normale 34.000 daginstitutionspladser i Københavns Kommune vil være åbnet fra på mandag.

Tusindvis af forældre har ikke garanti for, at der er plads til deres børn, når stort set alle daginstitutioner i København vil være genåbnet mandag.

Ifølge et overblik over normeringen i Københavns Kommunes dagtilbud vil der kun være 16.000 daginstitutionspladser åbne fra på mandag, skriver Berlingske.

Det er under halvdelen af de normale 34.000 pladser i kommunen.

Den lave normering skyldes de nye krav fra sundhedsmyndighederne om dobbelt så meget plads.

Dermed er der mange forældre, der normalt har børn i daginstitution, som stadig ikke kan få passet deres børn, selv om institutionerne er åbne.

I nogle daginstitutioner bliver er der sågar kun åbnet en tredjedel af den normale kapacitet, skriver Berlingske.

I den integrerede institution Kongehatten i Indre By, der normalt har plads til 68 børn, havde man i denne uge kun plads til 23 børn som følge af den "sundhedsfaglige normering". Det svarer til 34 procent af pladserne, skriver avisen.

Områdechef for Østerbro og Indre By Morten Østergaard Jensen bekræfter, at ikke alle forældre kan få passet deres børn.

- Vi har en stor kommunikationsopgave over for forældrene. Når man skærer 50 procent af kapaciteten, kan vi jo ikke bare genåbne for alle dem, der gerne vil have passet deres børn, siger Morten Østergaard Jensen til Berlingske.

Københavns Kommune oplyser, at forældre kan anmode om orlov og betalingsfrihed, hvis de passer deres børn hjemme.

Formand for Københavns Forældreorganisation Julie Kyndesgaard mener, at den manglende mulighed for pasning sætter forældrene i en dårlig position.

- Jeg har talt med forældre, der blev ringet op samme morgen og fik at vide, at de ikke havde en plads alligevel. Det skaber selvfølgelig frustration, siger hun til Berlingske.

