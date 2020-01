På årsdagen for togulykken på Storebæltsbroen bliver ofrene mindet med blomster i Nyborg tæt ved broen, hvor otte mennesker en blæsende januarmorgen blev dræbt.

Torsdag morgen er det præcis et år siden, at otte mennesker blev dræbt i en togulykke på Storebæltsbroen, hvor et godstog og et passagertog kolliderede med hinanden.

På årsdagen bliver ofrene for ulykken mindet med blomster. Fragtselskabet DB Cargo har lagt blomster på Nyborg-siden af broen. Fragtselskabet havde ansvaret for godstoget 2. januar 2019.

- Det er korrekt, at vi her til morgen har lagt en mindekrans i nærheden af ulykkesstedet i Nyborg. Vi gør det af respekt for de pårørende og de mange passagerer, der var med på ulykkestoget. For os er det et respektfuldt punktum i sagen, siger kommunikationsdirektør i DB Cargo Jan Wildau til TV 2/Fyn.

- Årsdagen påvirker også os som virksomhed, og rigtig mange af vores kollegaer er stadig dybt påvirkede af ulykken. En kollega var med på toget, og flere andre har haft ulykken helt tæt på, siger Jan Wildau.

Fem kvinder og tre mænd dræbt

Togulykken var den værste på Fyn i mere end 50 år. Ulykken skyldtes en sækkevogn, der ikke sad ordentligt fast, en stærk vind direkte fra nord og kombinationen af de to tog, der passerede hinanden. Yderligere 18 mennesker blev kvæstet i togulykken. Fire af dem kom alvorligt til skade.

Foto: Cecilie Nisgaard, TV 2/Fyn/ Vis mere Foto: Cecilie Nisgaard, TV 2/Fyn/

Ulykken skete 2. januar 07.35 på lavbroen.

Et lyntog på vej fra Aarhus mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog og foretog en hård opbremsning på broen. Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord.

De dræbte var fem kvinder og tre mænd. Ingen børn mistede livet, og ingen af de omkomne var i familie med hinanden. Fem fynboer var iblandt de dræbte.

På Nyborg-siden er der torsdag morgen lagt blomster ved stenene på parkeringspladsen ved Hjejlevej. Der blev også lagt blomster 4. januar 2019 i forbindelse med ulykken.