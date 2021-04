Mange havde givetvis håbet, at genåbningen onsdag blev et farvel til flere måneders fjernundervisning foran computeren hjemme for eleverne i 5. til 8.-klasse.

Men flere tusindvis af elever må fortsat sidde derhjemme trods en politisk aftale. Den går ud på at undervise børnene udendørs hver anden uge. Hidtil er de blevet undervist en uge på skolen og en uge hjemme med fjernundervisning.

Skolelederforeningen vurderer, at mere end halvdelen af landets skoler stadig vil ty til fjernundervisning.

- Det er blevet oversolgt, og jo, der er nogle elever og forældre, der bliver skuffede, men det er det muliges kunst.

- Genåbningsaftalen siger, at skolerne kan skifte fjernundervisningen hver anden uge ud med udendørs undervisning, ikke at de skal, siger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal til Jyllands-Posten.

Han mener, problemet er, at det vil kræve for mange ressourcer udendørs, da der skal to lærere til, hvorimod en enkelt lærer kan undervise i et lokale eller via fjernundervisning.

Det vil også gå ud over kvaliteten af undervisningen.

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) oplyser til DR Nyheder, at hun respekterer, at ikke alle skoler gør brug af muligheden i vid udstrækning.

- Vi lever med, at der er stor forskel på, hvordan man gør ti kilometer uden for Sorø og inde på Nørrebro i København. For vi ved, at rammerne er forskellige, og derfor indretter man sig selvfølgelig bedst muligt med det, man har at gøre med, siger hun.

Det politiske flertal ønsker ikke at åbne helt op på grund af en risiko for smittespredning af covid-19, kendt som coronavirus.

