Nye tal viser forskelle i kvaliteten af demensudredning på tværs af regioner. Ifølge formand bør det udlignes.

I Region Syddanmark er det langt oftere en demensspecialist, der stiller en demensdiagnose end i andre regioner.

Det viser en videnskabelig artikel, som tirsdag bliver udgivet i Journal of Alzheimer's Disease.

I Region Sjælland er det knapt 61 procent, der får stillet demensdiagnosen på en afdeling med særlig erfaring for demensudregning. Tallet i Region Syddanmark er oppe på 90 procent.

Gunhild Waldemar er leder af Nationalt Videnscenter for demens på Rigshospitalet og en af forskerne bag artiklen.

Hun vurderer, at for mange patienter får stillet en demensdiagnose, når de er indlagt på andre typer af afdelinger med helt andre sygdomme.

- Problemet med det er, at så er det en diagnose, der baserer sig på, at man måske synes, at vedkommende virkede, som om at der var demens, men man ikke har baseret det på en egentlig undersøgelse.

- Hvis man heller ikke henviser udredninger og undersøgelser for demens, så kommer diagnosen til at stå i journalen, hvor den kan være svær at få væk igen, hvis det skulle vise sig, at den ikke er rigtig.

Henrik Ullum, der for formand for Lægevidenskabelige Selskaber, fortæller, at det ofte skyldes sygehusenes økonomi, når personale, der ikke er demensspecialister, stiller diagnosen.

- En patient med demens er sværere og dermed dyrere at behandle, derfor skal afdelingerne stille de her diagnoser, selv om det nogle gange ikke er på et helt så godt grundlag, som hvis der er fulde undersøgelser.

- Vi skal sikre, at det følges op af en specialistudregning og den bedst mulige behandling.

Undersøgelsen viser også, at der er regionale forskelle på, om patienterne får en specifik diagnose, hvor der tages stilling til demenstype.

Det kan være vigtigt, da muligheden for medicinsk behandling afhænger af demenstyper. Derudover kan plejen og støtten med fordel tilpasses efter diagnosen.

Gunhild Waldemar siger, at der i den nationale handleplan er flere initiativer i gang, som skal forbedre udredningen af demens.

Der er sat et nationalt mål om, at mindst 80 procent af demensdiagnoserne skal være specifikke inden 2025.

Hos Lægevidenskabelige Selskaber håber man, at de regionale forskelle bliver udlignet.

- Jeg synes, at denne her rapport kalder på, at man satser på mere specialudredning hos specialister i demens, siger Henrik Ullum.

/ritzau/