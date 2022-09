Lyt til artiklen

Mange danskere er den seneste tid begyndt at følge nøje med i, hvornår strømmen er billigst i et forsøg på at spare penge.

Men en del danskere sparer faktisk slet ikke penge – eller kun meget få – på den måde.

Det fortæller chefen for kundeservice hos energiselskabet Norlys, Pernille Storgaard, til Radio4 Morgen ifølge Avisen Danmark.

For mange danskere kan det være spildt at stå op om natten for eksempelvis at vaske tøj, selvom strømmen er billigere der.

Hvis de har en fastprisaftale med deres elselskab – i modsætning til en variabel prisaftale - ændrer det nemlig ikke på prisen for tøjvasken, om du vasker dag eller nat. Eller på noget andet.

»Mange af vores kunder tror, at de kan spare penge, fordi de har hørt, at el er billigere om natten og dyrere om dagen. Men det kan man altså kun, hvis de har valgt en prisaftale, som understøtter det,« siger hun til Radio4 Morgen.

Hvis du har en fastprisaftale med dit elselskab, kan du kun mindske din elregning, hvis du begrænser dit strømforbrug – eksempelvis ved at slukke for den, lyder det.

Hvis du er i tvivl om, hvilken aftale du har med dit elselskab, kan det derfor være en god idé at kontakte det for at finde ud af, hvordan det forholder sig.