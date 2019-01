Danskere, der rejser på skiferie, kan se frem til en rigtig dyr regning, hvis de glemmer det blå sygesikringskort.

Nu skal en ny informationsindsats fra Styrelsen for Patientsikkerhed få danskerne til at huske kortet på pisterne rundt omkring i verden.

»Det er især vigtigt at få det blå sygesikringskort med, når man for eksempel tager til Alperne. I Skandinavien vil det ofte være nok at vise det gule sygesikringskort på behandlingsstedet. Vi anbefaler, at man har det blå kort med sig ud på pisterne, hvis uheldet skulle være ude,« siger specialkonsulent Elisabeth Kjøller hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det nye sats kommer til at foregå på de sociale medier og web i samarbejde med sundhed.dk

(ARKIV) Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere (ARKIV) Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Styrelsen opfordrer samtidig til, at man tjekker udløbsdatoen på sit kort, inden man tager på skiferie. De fortæller desuden, hvordan én bestemt gruppe kommer i klemme, fordi de glemmer det blå kort.

»Vi oplever, at mange unge kommer i klemme, fordi de glemmer at få tjekket op på reglerne. Det er måske første gang, de rejser alene af sted, og der er mange ting at holde styr på,« siger Elisabeth Kjøller og fortsætter:

»Men vi vil opfordre til, at de får tjekket, om deres blå kort stadig gælder og samtidig får købt en rejseforsikring. Ellers kan det for eksempel blive dyrt at blive transporteret med skiscooter eller fly til det nærmeste hospital, hvis uheldet skulle være ude.«

Man kan bestille og forny det blå kort på borger.dk. Der er to til tre ugers levering, så hvis skiene skal på i uge 7, er det en god idé at få ordnet det hurtigst muligt.