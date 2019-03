‘Hvad? Undskyld, vil du lige sige det igen?’ De fleste lægger ikke mærke til det, og mange opdager det først, når det er for sent, men høreskader rammer hver sjette dansker.

Ifølge en ny rapport fra Brunel University i London forringer høreskader livskvaliteten markant og koster samfundet 92.000 kr. om året pr. person, med en ubehandlet høreskade.

I Danmark betyder det en samlet regning på 19,4 mia. kroner til samfundet om året for ubehandlet høretab. Men høreskader koster ikke kun kroner og øre; det koster også på den personlige konto.

»Hørelsen er på mange måder den sociale lim, og en høreskade har en direkte påvirkning på sociallivet,« siger Thomas Behrens, chefaudiolog i høreapparatproducenten Oticon.

Høreskader har vist sig at have en forbindelse til demens, men er også en direkte faktor til depression, stress, lavere indkomst og at folk ender på hospitalet.

»Hjernen bliver overbelastet af nedsat hørelse og høreskader, fordi den går i puslespils-mode for at strikke lydbilledet sammen. Hjernen skal arbejde hårdt for at forstå hvad der bliver sagt, når den ikke får det hele med,« siger Thomas Behrens.

Og det kan føre til, at man trækker sig socialt, og når man gør det, har det konsekvenser for sundheden.

»Hvis man trækker sig socialt, så slår det hårdt. Den stimulering vi får af social interaktion er positiv for hjernen. Det minimerer følgesygdomme i hjernen, så som depression og demens,« siger Thomas Behrens.

I Europa koster ubehandlet høretab samfundet 185 mia. euro om året. Det skyldes primært nedsat arbejdsevne og følgerne af lavere livskvalitet.

Høreskader udgør et stort sundhedsmæssigt problem for samfundet, og i Danmark lider op mod 800.000 danskere lige nu af akut eller varigt høretab, og over 200.000 går rundt med ubehandlet og invaliderende høretab.

Samtidig viser en undersøgelse foretaget af YouGov for Oticon, at 47 procent af danskerne frygter, at nedsat hørelse vil påvirke deres sociale samvær med venner og familie. Og frygten er heller ikke ubegrundet siger Thomas Behrens.

»Nye undersøgelser har vist, at man hurtigere får permanente skader, end hidtil antaget, når man opholder sig steder med for meget støj. Den eksponering man får glemmer kroppen ikke,« siger han.

Føler du, at du har nedsat hørelse?

Og det er især i de større byer, hvor der er meget trafikstøj, man er udsat. Som mennesker anser vi nemlig den tilstand, vi er i, som den normale, selvom det tyder på, at der er for meget larm i byen.

»Jo mere støjen ligner naturlige lyde, jo mindre skader den. Varierende lyde er mere naturlige for hørelsen. Unaturlige lyde, som trafikstøj og industrimaskiner, skader mere og det stresser mere end man havde troet,« siger Thomas Behrens.

Dog er der lys for enden af øresneglen. Selvom vi bliver ældre og alder er en faktor, der spiller ind, når det kommer til høreskader, så er der også ting, der trækker den anden vej.

»I takt med at der kommer flere elbiler, vil støjen i byen blive reduceret, og der bliver færre og færre industriarbejdspladser, som også vil bidrage til mindre støjforurening,« siger Thomas Behrens og fortsætter:

»Vi arbejder på at få indført systematiske hørescreeninger, og vi ved mere og mere om, hvad en høreskade er. Vi får mere viden om, hvor komplekse høreskader er, og hvor meget det påvirker folk, og derfra kan vi forebygge.«

Hvis skaden allerede er sket, så findes der mange behandlinger, og det er nemmere at sætte ind, når høreskaden er mild.

Det tager kun ti minutter at få lavet en test ved et hørecenter, og det er en god investering i ens sundhed.

»Hvis man har nedsat hørelse, er det en god ide at afstresse, så hjernen kan restituere,« afslutter han.