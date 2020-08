Skilte ved kassen i supermarkedet og markeringer på gulvet i køen husker kunderne på, at man skal holde afstand.

Det samme gør talrige plakater med Sundhedsstyrelsens huskeregler om håndsprit og afstand. Alligevel slår budskabet ikke helt igennem i dagligvarebutikkerne.

En Megafon-undersøgelse foretaget for TV 2 og Politiken viser, at flere end syv ud af ti oplever, at andre går for tæt på dem, når de køber ind, skriver dagbladet.

I begyndelsen af pandemien, hvor de mange restriktioner og tiltag blev indført, var mange gode til at følge dem. Med genåbningen er flere nu begyndt at slække på afstandskravet.

»Før sommerferien syntes jeg, at vores kunder var rigtig gode til at holde afstand. Der var kun én fra husstanden, der tog ned og handlede, og man gjorde det sjældnere,« siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos Coop.

»I sommerferien har den adfærd ikke været nær så udtalt. Nu er vi igen begyndt at handle lidt oftere og lidt flere ad gangen.«

Den tendens tog allerede fart tilbage i slutningen af maj, hvor B.T. undersøgte, hvor mange danskere, der var begyndt at tage lettere på afstandskravet.

Næsten halvdelen – 44 procent – af danskerne indrømmmede, at de inden for de seneste to-tre uger havde slækket på at holde afstand til andre i for eksempel supermarkeder og på gaden.