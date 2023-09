Er du 65 år eller ældre? Eller har du børn i alderen to til seks år?

Så modtager du snart et brev i din e-Boks – med en klar anbefaling.

»Efteråret står for døren, og vi forventer, at smitten med både influenza og covid-19 vil blusse op i løbet af efteråret og vinteren,« skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Derfor kan personer med risiko for et alvorligt forløb med influenza og covid-19 nu blive vaccineret – og sundhedsstyrelsen anbefaler alle de inviterede til at tage imod tilbuddet.

»Både influenza og covid-19 kan ramme alle, og hos langt de fleste giver disse infektioner et mildt sygdomsforløb. Hos ældre og visse andre risikogrupper kan begge infektioner dog være alvorlige og i værste tilfælde være livstruende,« siger konstitueret enhedschef og overlæge ved Sundhedsstyrelsen Kirstine Moll Harboe.

Én af de grupper Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccinen til, bliver imidlertid ikke inviteret via e-Boks, men skal selv være opsøgende.

Det drejer sig om borgere under 65 år, som er i øget risiko for et alvorligt forløb i tilfælde af smitte med influenza og/eller coronavirus. Det drejer sig om gravide og personer med visse kroniske sygdomme som eksempelvis kronisk lungesygdom.

Tilhører du denne gruppe, kan du fra 20. september gå direkte ind på www.vacciner.dk og bestille tid til vaccination på baggrund af en tro- og love erklæring. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af vaccinationstilbuddet eller ej, kan du læse mere på www.vacciner.dk eller Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan få vaccinerne mod influenza og coronavirus samtidig.

Børn i alderen to til seks år tilbydes udelukkende vaccination mod influenza. De vaccineres via et pust i hvert næsebor.

Man kan blive vaccineret frem til 15. januar 2024.