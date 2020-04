IT-kriminelle har været aktive henover påsken, hvor mange danskere har modtaget afpresningsmails.

I mailen bliver modtagerne truet med at få deres webhistorik afsløret, hvis de ikke betaler et beløb.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse søndag.

Rigspolitiets Cybercrime Center (NC3) har siden skærtorsdag modtaget 170 anmeldelser fra borgere, der har modtaget en ubehagelig mail.

Rådet fra ordensmagten er dog meget tydelig: Du skal under omstændigheder betale beløbet, som der bliver bedt om.

Politiinspektør fra Rigspolitiets Cybercrime Center, Claus Birkelyng, fortæller, hvordan det fungerer:

»De IT-kriminelle sender dig en mail, hvor de angiver dit password, samtidig med at de skriver, at du har besøgt nogle pornohjemmesider. Samtidig truer de med at sende dokumentation for dette til dine Facebook-kontaker, såfremt du ikke betaler et beløb i bitcoins.«

Kodeordet, der bliver nævnt i mailen, kan være brugerens rigtige kodeord eller et, som man har brugt for nogle år siden.

Claus Birkelyng tilføjer, at afsenderen bare håber, at en modtager falder i fælden:

»De her IT-kriminelle håber på, at måske bare én ud af hundrede modtagere hopper i med begge ben og betaler. Men det skal man aldrig gøre. Man skal slette mailen, og fremgår det af afpresningsmailen, at de kriminelle har et kodeord, man stadig bruger, så skal man ændre det straks.«

Rigspolitiet afslutter pressemeddelelsen med at informere danskere om, hvor de kan få hjælp til sikkerhed på internettet.

Hjælpen kan findes på www.sikkerdigtal.dk eller på app’en 'Mit Digitale Selvforsvar'.