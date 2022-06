Lyt til artiklen

Mange danskere har torsdag morgen ikke fået løn, pension eller SU sat ind på deres bankkonto.

Det skyldes en fejl hos datacentralen SDC, der leverer 'maskinrummet' til en lang række danske banker og sparekasser.

»Der har været en forsinkelse i kørslen fra vores kernebank i nat, der videre har givet forsinkelser på at få lønningerne ud på kontiene,« bekræfter SDCs områdedirektør Sille Stener.

B.T. har da også i løbet af morgenen modtaget flere henvendelser fra læsere, der har spejdet forgæves efter indbetalingerne.

Er der røget løn, pension, SU eller lignende ind på din konto i dag?

B.T. har ikke kunnet få oplyst, hvor mange danskere, der reelt er blevet ramt af problemerne. Kun at det ikke har været alle kunder i de banker, SDC samarbejder med.

Hos eksempelvis Sparekassen Danmark bekræfter man over for B.T., at der har været udfordringer med både lønudbetalinger og faste betalinger.

'Der er i øjeblikket udfordringer hos vores systemleverandør, hvilket kan betyde, at du ikke har modtaget din løn, og at dine faste betalinger, for eksempel til din budgetkonto, ikke er gennemført her til morgen,' står der også på Sparekassen Danmarks hjemmeside:

'Fejlen er lokaliseret, og vores systemleverandør arbejder på højtryk for at sikre, at alle lønkørsler og faste betalinger kommer på plads hurtigst muligt.'

SDC-kunder i Danmark SDC har følgende bankkunder i Danmark: BankNordik

Basisbank A/S

Borbjerg Sparekasse

Broager Sparekasse

Dragsholm Sparekasse

Facit Bank

Fanø Sparekasse

Forbrugsforeningen

Frøs Sparekasse

Ikano Bank

Klim Sparekasse

Lån & Spar Bank A/S

Middelfart Sparekasse

Rise Sparekasse

Rønde Sparekasse

Sparekassen Balling

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Danmark

Sparekassen Djursland

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen Thy

Stadil Sparekasse

Sønderhå-Hørsted Sparekasse

Også kunder hos Lån & Spar er ramt af problemerne.

'På grund af forsinket lønkørsel har nogle kunder ikke fået løn eller pension ind på kontoen her til morgen. Vi er ved at løse fejlen og forventer alle overførsler er klar senest kl. 10.30,' lyder det her til kunderne.

SDCs Sille Stener oplyser ved 9-30-tiden, at problemerne burde være løst.

»Det er kørt igennem nu, og folk burde kunne se deres løn på kontiene, da der kun har været tale om en forsinkelse,« siger hun og forbereder dog danskere på, at der stadig kan være følgevirkninger:

»Når sådan noget sker, så er der helt utroligt mange mennesker, der logger ind igen og igen og igen for at tjekke, så netbanken kan være lidt belastet. Derfor har mange måske også oplevet, at det kan være svært at komme ind, fordi der er meget trafik.«

B.T. følger sagen …