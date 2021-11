Både efterspørgsel og ventetid på bostøtte for mennesker med mentale handicap er stegt i Aarhus. Særligt går det ud over mennesker med autisme, der oplever en lang ventetid.

Men nu har Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand, godkendt en handleplan, der skal nedbringe ventetiden. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

B.T. kunne i oktober fortælle, at 114 borgere lige nu venter på bostøtte, som de ellers er visiteret til.

Dengang sagde forsker i socialret Eva Naur Jensen til B.T., at det er dybt problematisk og kritisabelt.

Det er nu grunden til, at der kommer en merbevilling på i alt tre millioner kroner til bostøtteindsatserne. De penge skal bruges til at ansætte medarbejdere og sætte eksisterende medarbejdere op i tid.

Bostøtte efter servicelovens §85 betragtes som en mindre indgribende foranstaltning, der skal understøtte borgerne i at have og opretholde hverdag i egen bolig.

Der har i Aarhus været en markant stigning i antallet af borgere med mentale handicap, der har brug for bostøtte.

Særligt antallet af borgere med autismespektrumforstyrrelser er steget betydeligt. Fra 2015 til 2021 har der været en stigning i antallet af helårspersoner med autismespektrumforstyrrelser, der modtager bostøtte, fra 216 til 424 – tæt på en fordobling.

På baggrund af stigningen i efterspørgslen, er den gennemsnitlige ventetid for denne gruppe steget til gennemsnitligt 10 måneder fra tilkendelsen af bostøtten og til iværksættelsen i 2021.

Der blev ved Budgetforlig 2021 internt prioriteret 1 millioner kroner i nye midler til den økonomiske ramme for indsatsen på grund af den stigende efterspørgsel.

De 3 millioner kroner til den nye handleplan udmøntes fra det tilskud til socialområdet på 20. millioner kroner, som forligspartierne i aftalen for budget 2022 blev afsat til indsatser på det specialiserede socialområde for voksne. Kilde: Aarhus Kommune

»For mennesker med autisme er bostøtten en vigtig hjælp til at kunne leve og fungerer i egen bolig, og derfor er det ikke rimeligt, at ventetiden er blevet så lang,« siger Kristian Würtz og uddyber:

»Derfor sætter vi nu ind med en plan, der først og fremmest skaffer flere hænder til indsatsen. Det vil nedbringe ventetiden, og det er det eneste rimelige.«

De nye stillinger vil kommunen slå op med det samme, så de nye medarbejdere kan begynde straks i det nye år. Ifølge planen vil det betyde, at den lange ventetid forventes nedbragt i løbet af første kvartal 2022.

Planen indeholder også andre tiltag, der skal nedbringe ventetiden. Det er eksempelvis kombimodeller med fysisk og virtuel bostøtte og gruppebaseret støtte.