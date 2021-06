»Det er ham her, der har gjort det. Skal han have et besøg?«.

Sådan lyder én ud af utallige Facebook-kommentarer, der lige nu spreder sig på det sociale medier.

Konteksten er den uhyggelige video med et overfald af en mindreårig, som blev delt på Facebook og Instagram i går aftes.

På videoen ser man en meget ung dreng få tildelt en række slag, blive sparket hårdt, blive spyttet på, truet og blive trampet i hovedet gentagne gange, mens han blødende ligger ned.

Screendump fra den voldsomme video. Vis mere Screendump fra den voldsomme video.

Fyns Politi er i gang med at efterforske sagen, men allerede mandag aften blev den formodede gerningsmands adresse og navn spredt, ligesom der på vedkommendes Facebook-profilbillede er mere end 800 kommentarer, hvoraf flere af dem kan vurderes som trusler.

Og det får nu politiet til at gå ud med en advarsel.

»Vi bliver nødt til at advare mod selvtægt, som det er, når man deler mandens adresse og forsøger at udfinde ham. For det er det, der lige nu sker. Der en klapjagt på denne mand,« siger politikommissær Ulrik Lorenzen fra Fyns Politi.

Politikommissæren vil ikke komme nærmere ind på, hvor i efterforskningen man befinder sig, men han oplyser, at man på et tidspunkt vil tage en snak med den pågældende mand.

Og så vil han i øvrigt gerne understrege, at det er ulovligt at dele videoen.

»Det er en overtrædelse af straffeloven at dele videoen, så det skal folk lade være med,« siger Ulrik Lorenzen.

Ulrik Lorenzen oplyser samtidig, at der endnu ikke er nogen, der har gjort alvor af truslerne om at udfinde gerningsmanden.

»Der har kun været skriverierne, men det er jo også for meget. Det er det, som retssamfundet er bygget op på. Det er politiet, som efterforsker sådan en sag, og det gør vi,« siger politikommissæren.

B.T. har tidligere beskrevet lignende fænomener, hvor unge og børn tæver andre børn og unge.

Problemet er velkendt hos politiet og blandt politikere. Alligevel er det stadig at finde på sociale medier.

Ofte bliver de voldelige overfald filmet for at kunne blive delt på sociale medier. Om det har været formålet med den nye video, står ikke klart.