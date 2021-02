Der var tale om forskelsbehandling, da en virksomhed målrettet søgte eventpiger i et stillingsopslag på Facebook.

Sådan lyder konklusionen fra Ligebehandlingsnævnet, efter en mand klagede over opslaget.

Med titlen 'VIL DU VÆRE EVENTPIGE – Så er det nu, du skal slå til!' søgte virksomheden »smilende« eventpiger, der har en »fantastisk udstråling«, og som ser »brandgodt ud«.

Pigerne skulle servere til julefrokoster, herreaftener, firmafester samt deltage i messer og lignende arrangementer.

Og det faldt tilsyneladende en mandlig tjener for brystet.

Så meget, at han klagede over opslaget til Ligebehandlingsnævnet, fordi han mente, at stillingsopslaget var i strid med Ligebehandlingsloven.

Af afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet fremgår det, at manden har været tjener syv år og i øvrigt ville være oplagt til jobbet.

Men da der i opslaget udtrykkeligt stod, at virksomheden kun søgte kvinder, så han ikke nogen grund til at søge jobbet.

I sin klage til Ligebehandlingsnævnet bemærker den mandlige tjener blandt andet, at han ikke mener, at der er et legitimt formål med, at det kun er kvinder, der kan være eventpersoner.

»Det er ikke sagligt, at indklagede kun ansætter kvindelige nissepiger som tjenere. Det er chikanøst og stereotypiserende over for kvinder. Klager ser ingen grund til, at mænd ikke kan udklædes som nisser,« lyder det blandt andet i afgørelsen.

Kunder booker piger – ikke mænd

Virksomhededen stiller sig imidlertid uforstående over for klagen.

I deres bemærkninger til Ligebehandlingsnævnet skriver virksomheden, at de i kommentarfeltet til stillingsopslaget skrev, at de ofte søgte eventmænd, og at man i øvrigt altid er velkommen til at søge, men at man har kunder, der bestiller »modelpiger til servering i nissepigekostume«.

»I disse situationer er det svært for indklagede (virksomheden, red.) at sende en mand, medmindre kunden faktisk har booket en mand, og indklagede har det rette antal eventmænd til opgaven,« lyder det videre i afgørelsen.

Men den betragtning deler man således ikke i Ligebehandlingsnævnet.

»Det er nævnets vurdering, at indklagede, ved i sit stillingsopslag at tilkendegive, at de søgte »eventpiger«, har handlet i strid med forbuddet om annoncering efter personer med et bestemt køn,« skriver de i afgørelsen.

Dermed giver de den mandlige tjener medhold i sin klage. Han får imidlertid ikke nogen godtgørelse, da han ikke har søgt stillingen.