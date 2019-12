Når Palle Bøgelund Petterson hver morgen tilbagelægger de tre små trappetrin og træder ind i sit tog fra Nyborg mod København, dukker de instinktive tanker igen op i hans hoved:

Hvor skal jeg sætte mig? Hvor er det sikrest at sidde?

De tanker var slet ikke i den 52-årige mands hoved, da han for præcis 351 dage satte sig ind i lyntog ICL 210 på Nyborg Station.

Men der gik få sekunder, og så mærkede Palle en meget voldsom opbremsning.

For Palle blev den voldsomme opbremsning efterfulgt af sekunders uvished – længere fremme i toget blev den efterfulgt af en tragisk kollision, der kostede otte mennesker livet.

Palle sad uskadt tilbage i den 'heldige ende af toget', men alligevel endte han med at blive beskrevet som helten – 'manden i den røde trøje' – der gik gennem hele toget og tjekkede, at alle var ved deres fulde fem.

Onsdag udkom Havarikommissionens endelige rapport om ulykken, og her blev det konkluderet, at en helt bestemt låsemekanisme var årsag til ulykken, og at medarbejderne i DB Cargo i årevis havde været klar over, at der var et problem med denne type låsemekanisme.

En information, der i dag ryster 'manden i den røde trøje'.

»Det er rystende, og mine bange anelser er, at når man laver sådan en rapport og bruger masser af penge på det, så sker der sikkert ikke en skid,« fortæller Palle til B.T.

Her er den røde trøje, som Palle havde på under den forfærdelige togulykke. Foto: Facebook

Selv er han frustreret over, at ingen – endnu – er blevet gjort ansvarlige for togulykken, men han tør slet ikke tænke på den flok, der sad længere fremme i toget.

»Nu sidder jeg i den heldige situation, at jeg slap uskadt fra ulykken, men hvis jeg tænker på eksempelvis sønnerne eller konerne til nogle af dem, der er døde, så må de virkelig sidde derhjemme og vente på, at der bliver placeret et ansvar,« siger han.

På trods af at Palle slap fra ICL 210 uden fysiske skrammer eller ar, så vil den 2. januar 2019 for alvor være indprintet i psyken hos den 52-årige mand.

»De første tre måneder var det især hårdt. Der var det som en pladespiller, der kørte igen og igen med alle detaljerne og tankerne. Det tog noget tid at komme videre, og det hjalp at skrive min oplevelse ned på papir,« siger 'manden i den røde trøje'.

Otte mennesker omkom under togulykken på Storebæltsbroen 2. januar i år, da et godstog ramte et lyntog. Nu viser det sig, at flere ansatte hos både DB Cargo og DSB er blevet så hårdt ramt af ulykken psykisk, at de ikke længere kan passe deres job. Foto: Tim K. Jensen

I dag taler han stadig sommetider med passagerne fra sin egen kupé, og det samme har han gjort forud for onsdagens offentliggørelse af den endelige rapport.

»Den her oplevelse vil altid jagte mig. Den vil altid sidde i mig. Og som sagt tænker jeg også over det i dag, hver gang jeg stiger ind i et tog,« fortæller Palle.

Politiet oplyste onsdag, at de stadig undersøger, om der kommer et retligt efterspil på togulykken.

Indtil videre har politiet uddelt bøder til personer, der tog billeder af ulykken og har desuden været i kontakt med en medarbejder hos DB Cargo, der har 'lagt hindringer i vejen' for opklaringsarbejdet.

Men ingen er altså hverken blevet sigtet eller tiltalt for at have et medansvar for togulykken og de otte uskyldige liv.