Jørn Henrik Petersen er en af de professorer, der har forsket mest i pensionsalder, og han er en af dem bag den stigende pensionsalder. Men nu fortryder han.

Er det rimeligt, at brolæggeren og professoren har samme pensionsalder?

Det mener Jørn Henrik Petersen ikke længere. Heller ikke den 56-årige brolægger Leif Donner tror på, at knæ og ryg kan holde, til han når de 67 år, skriver Fyens Stiftstidende.

Leif Donner er den ældste i Nordfyns Brolægning og har oplevet yngre kolleger stoppe, efter rygge og knæ har givet op.

Mener du, at folkepensionen skal være ens for alle?

Jørn Henrik Petersen er kun lige gået på pension fra sin stilling som professor ved Odense Universitet i en alder af 74 år, men kunne have valgt at stoppe som 65-årig.

»I kommissionen var vi enige om en fælles pensionsalder for alle, men i dag mener jeg, at vi burde have fundet en model med forskellig pensionsalder,« siger Jørn Petersen.

Han var medlem af velfærdskommissionen, som lavede arbejdet, der førte til beslutningen om at hæve pensionsalderen, som stiger gradvist fra 65 til 67 år i 2022.

Pensionsalderen vil stige yderligere i løbet af de kommende årtier, og i 2030 lander den på 68 år og forventes at stige til 69 år i 2035.