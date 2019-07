Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Manden bag Ford Mustang er død

Den karismatiske tidligere topchef for den amerikanske bilgigant, Chrysler Lee Iacocca, døde tirsdag, 94 år, skriver nyhedsbureauet AP og det amerikanske medie Washington Post. Iacocca er især kendt for at have reddet Chrysler, der nu hedder Fiat Chrysler, fra konkurs i 1980 og gøre bilfabrikanten til en markant spiller på det konkurrencetunge marked.

Lee Iacocca fotograferet til et interview i 1997. (Arkivfoto) Foto: Gary Caskey Vis mere Lee Iacocca fotograferet til et interview i 1997. (Arkivfoto) Foto: Gary Caskey

Macron er henrykt og Merkel behersket glad over jobkabale

Den franske præsident, Emmanuel Macron kalder løsningen på en svær jobkabale i EU et resultat af "tæt fransk-tysk" samarbejde. Som led i kabalen bliver den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og franskmanden Christine Lagarde skal være chef for Den Europæiske Centralbank (ECB).

Østrig vil som det første EU-land forbyde glyfosat

Østrig er som det første land i EU på vej til at indføre et totalforbud mod glyfosat, der indgår i sprøjtemidlet Roundup. Tirsdag stemte et flertal i Østrigs parlament for et forslag om at forbyde al brug af produkter med glyfosat. Det kemiske middel mistænkes for at kunne forårsage kræft.

Professor: Vestagers nye toppost kan være ganske stærk

Selv om Margrethe Vestager ikke er blevet formand for EU-Kommissionen, kan posten som næstformand også være magtfuld. Det forklarer Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Det bliver den kommende kommissionsformand, som bestemmer, hvor vigtig den post er, siger Beach.

Luftangreb mod migrantcenter i Libyen dræber 40

40 personer er dræbt, og 80 personer er såret i et luftangreb sent tirsdag aften, som ramte et migrantcenter i Libyens hovedstad, Tripoli. Det oplyser en talsmand for sundhedsmyndighederne i Libyen.

Forældre i konflikt må vente flere måneder på hjælp

Forældre, der er gået fra hinanden og er i konflikt om fælles børn, må vente op til 14 uger på at få møde i Familieretshuset. Det fremgår ifølge Jyllands-Posten af Familieretshusets hjemmeside. I loven står der, at forældre skal indkaldes til første møde så vidt muligt inden for ti hverdage.

Milliondonation skal sikre Vestdanmarks første børnehospice

Byggeriet af det første vestdanske børnehospice kan gå i gang. Strandbakkehuset i Rønde er en realitet, da Ole Kirks Fond, opkaldt efter Legos grundlægger, har doneret syv millioner kroner til byggeriet, skriver DR Østjylland. Donationen fra Lego-fonden er afgørende for at komme i gang.

Flådesoldat frifindes for drab på fængslet IS-teenager

En dekoreret Navy Seal-soldat er tirsdag blevet frifundet for et knivdrab på en fængslet teenager fra Islamisk Stat (IS) i Irak sidste år. Et nævningeting i San Diego i den amerikanske delstat Californien frifandt tirsdag 40-årige Edward Gallagher i næsten alle tiltalepunkter.

