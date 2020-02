Han var 'far' til ikoniske figurer som 'Kaj og Andrea' og 'Bamse og Kylling.'

Nu er den mangeårig chef for B&U-afdelingen i Danmarks Radio, manden bag 'verdens bedste børne-fjernsyn' - Mogens Vemmer, død. Han blev 84 år gammel.

Det skriver dagbladet Politiken.

Selv om hans navn måske ikke umiddelbart vækker genklang hos de fleste yngre læsere, så har han helt sikkert været med til at præge deres barndom.

I sin tid i spidsen for Børne- og Ungdomsafdelingen i DR var han nemlig manden bag succeser som 'Bamse og Kylling', 'Kaj og Andrea', 'Anna og Lotte' og 'Vinterbyøster'.

For blot at nævne nogle stykker.

I 32 år var han chef for B&U-afdelingen. Da han stoppede på posten i 2000, sluttede en epoke i dansk tv-historie, skrev Lene Torp Carlsen dengang i fagbladet Journalisten.

Han var en af dansk fjernsyns mest indflydelsesrige mænd og var med til at sætte varige spor hos flere generationer af børn og unge. Blandt andet derfor blev han anklaget for at være 'en rød lejesvend,' der gav røde værdier videre til de yngste seer.

Efter sin pension fortsatte han i DR som mentor. Seks år senere udgav han sine erindringer i en bog med titlen 'Fjernsyn for dig'.

Mogens Vemmer var egentlig uddannet som lærer. Han havde studeret på Blaagaard Seminarium, hvor han i studietiden var vikarierende 'studenterspeaker' i det, som dengang blev kaldt Statsradiofonien. Det var blandt andet det speakerjob, der gav ham lyst til at prøve kræfter med radiomediet, skriver Journalisten dengang han stoppede som chef B&U-afdelingen i år 2000.

Han var også manden bag programmerne 'Ingrid og Lillebror' og 'Poul og Nulle.'

Mogens Vemmer døde kort før sin 85-års fødselsdag.