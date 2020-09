28 lærere og elever er konstateret smittet med coronavirus på Køge Handelsskole. Det tager man nu konsekvensen af: Samtlige på uddannelsen sendes hjem. Nu.

Det bekræfter Tim Christensen, direktør på Køge Handelsskole over for B.T.

»Vi har levet med et enkelt tilfælde, siden vi startede op efter ferien. Det fik vi inddæmmet hurtigt, men så brød fanden løs efter nogle fester her i weekenden.«

»Da vi mødte ind i morges havde vi 28 tilfælde – fordelt blandt flere klasser. Derfor valgte vi at gøre rent bord. Sende alle hjem og opfordre til test,« siger Tim Christensen kort efter et møde med handelsskolens ledelse mandag, hvor det blev besluttet, at samtlige 1000 på uddannelsen nu sendes hjem.

Jeg synes, det lyder fuldstændig sindssygt Tim Christensen

Tim Christensen påpeger således også, at mandag langt fra var en normal dag at møde ind på. For pludselig var stemningen på handelsskolen vendt på et splitsekund.

»Det var rigtig utrygt i morges. Eleverne var skrækslagne, og forældrene ringede hele tiden. Det gik bare rigtig stærkt. Og ja... Forældre, elever og lærere var bange. Det var ingen normal dag at møde ind på.«

»Alle synes også, det er en god idé,« siger Tim Christensen med henvisning til hjemsendelserne.

Tim Christensen forsikrer, at man på skolen gør, hvad man kan for at inddæmme smitten med afstand, klistermærker og rengøring.

Det er da heller ikke på skolen, at de mange smittetilfælde formodes at stamme fra. I den forrige weekend blev der afholdt konfirmation og en 18 års.



Ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os her på 1929@bt.dk

Og samtlige smittede elever på handelsskolen har været til fest i den weekend, forklarer Tim Christensen.

Ved en af festerne forlyder det samtidig, at en ølbong er blevet fundet frem og har været rundt på skift blandt de unge. Noget, Tim Christensen har svært ved at forstå og kritiserer på det kraftigste.

»Jeg synes, det lyder fuldstændig sindssygt. Jeg forstår overhovedet ikke, hvordan det kunne ske. Der har jo været voksne til stede, og derfor går det ud over min forstand, hvordan det kan opstå. Jeg ved ikke, om de er rendt ind i et skur eller hvordan.«

Samtlige elver og lærere fra Køge Handelsskole skal testes efter et corona-udbrud på skolen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Samtlige elver og lærere fra Køge Handelsskole skal testes efter et corona-udbrud på skolen. Foto: Niels Christian Vilmann

I et brev til elever og lærere bedes de unge fra uddannelsen også på det kraftigste om at stoppe med festerne, forklarer Tim Christensen.

»De unge må simpelthen stoppe med de fester. Hvis ikke de forstår det nu, så er det jo ikke kun i vores andedam, det foregår. Og lige nu er det mange unge, som spreder det – og det kan betyde nedlukning i hele landet.«

Køge Handelsskole opfordrer alle sine elever og lærere til at lade sig teste for coronavirus. Og først når de kan fremvise en negativ test, må de sætte deres fødder på skolens gange igen.

Indtil da er der arrangeret virtuel undervisning. Det foregår – indtil videre – til 19. oktober.