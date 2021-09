Det lader ikke til, at sygeplejerskerne er færdige med at vise deres utilfredshed med det lovindgreb, der sluttede deres strejke 10. august.

Mandag morgen har en gruppe på omkring 35 sygeplejersker samlet sig udenfor Aalborg Universitetshospital Syd og afbrudt arbejdet i strid med deres overenskomst. Det gælder sygeplejersker fra anæstesiafsnittet, ortopædkirurgisk afdeling og neurokirurgisk afdeling.

Det skriver Nordjyske.

Klokken otte forsamlede sygeplejerskerne sig foran sygehusets hovedindgang og efterfølgende helt ud mod Hobrovej.

»Vi vil vise politikerne, at vi ikke er tilfredse med regeringsindgrebet, og at vi ikke er færdige med at kæmpe vores kamp,« fortæller Camilla Carus, som er anæstesisygeplejersker på Aalborg Universitetshospital og en af de strejkende til mediet.

Hun påpeger overfor mediet, at der snart er kommunalvalg, og at sygeplejerskerne derfor håber, at strejken kan sende et klart signal til politikerne.

De slutter sig dermed til en række protester i kølvandet på lovindgrebet. Både på Rigshospitalet og på Roskilde Universitetshospital har der været lignende tiltag.

Arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, og sygeplejerskerne vendte tilbage til arbejdet 8.45.