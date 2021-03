Epidemikommissionen har vurderet, at det er sikkert for skolebørn at vende tilbage til undervisningen i Ishøj.

Skolerne i Ishøj Kommune kan fra mandag åbne på lige fod med skolerne i resten af Region Hovedstaden.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Genåbningen betyder blandt andet, at elever i grundskolen fra 0. til 4. klasse igen kan komme i skole.

Det sker, fordi Epidemikommissionen på baggrund af de nyeste data fra kommunen har vurderet, at det er sikkert at sende børnene tilbage.

- Epidemikommissionens vurdering er, at der nu er grundlag for at ophæve restriktionerne, da det er vurderingen, at skolebørnene ikke i betydeligt omfang er årsag til smittespredningen i Ishøj Kommune, står der i pressemeddelelsen.

Epidemikommissionen består af 11 medlemmer, som alle udpeges af sundhedsministeren. Fem af medlemmerne udpeges efter indstilling fra regeringen.

Genåbningen af skolerne den 8. februar var en kort fornøjelse i Ishøj Kommune.

Bare fire dage efter at 0. til 4. klasse var kommet tilbage i klasselokalerne, måtte kommunen meddele, at smitten spredte sig så hurtigt, at det var nødvendigt at lukke skolerne igen fra den følgende mandag.

Men det er ikke kun grundskolens mindste, der kan vende tilbage efter Epidemikommissionens vurdering. En række elever har været hjemsendt siden regeringen besluttede, at landets skoler skulle lukke i december.

Blandt andre elever i 5. til 8. klasse og ikke-afgangselever kan fra mandag vende tilbage i skole én gang om ugen. Det skal være til udendørs undervisning.

/ritzau/