Fra mandag morgen og frem til 29. november 2020 skal man som pendler mellem Næstved og Ringsted finde den helt store portion tålmodighed frem.

Et omfattende arbejde på strækningen betyder, at den lukkes i otte måneder.

Dermed kan pendlerne på strækningen, der samler passagerer fra Lolland, Falster og Sydsjælland op og sætter dem af, se frem til at skulle benytte sig af togbusser.

Det kommer ikke blot til at betyde, at man muligvis skal skifte flere gange end normalt, men det kommer også til at betyde mere end en fordobling af rejsetiden mellem Næstved og Ringsted.

Normalt tager den tur 18 minutter, men i de otte måneder, hvor strækningen er lukket, kommer den til at vare 44 minutter i stedet.

Ganske vist er der ikke mange, der benytter sig af togene på strækningen i disse dage, hvor coronavirus har lukket store dele af landet ned.

Men ved en åbning kommer tusindvis af rejsende til at mærke konsekvensen.

Meningen med lukningen af strækningen, der oprindeligt skulle have taget fem måneder, men senere blev opjusteret til otte, er et gedigent løft af banen.

Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Banedanmark.

'I løbet af de otte måneder skal der udføres et kolossalt løft af hele strækningen, hvor man både opgraderer den eksisterende bane og klargør den til den kommende Ringsted-Femern-forbindelse,' lyder det blandt andet.

'Sporarbejdet betyder, at der i fremtiden kan køre flere tog på strækningen, togene vil køre hurtigere og have en højere punktlighed. For passagererne betyder det, at rejsetiden bliver kortere, der vil være færre forsinkelser og plads til flere afgange,' skrives det videre.

Det slås også fast, at strækningen samtidig vil blive gjort klar til de eltog, som formentlig skal køre mellem Næstved og Ringsted i fremtiden.

Dermed kan de otte måneders nedlukning i sidste ende resultere i en længe ønsket opgradering af strækningen.

»Hele projektet er godt for klimaet, miljøet og fremkommeligheden, men meget af det arbejde, vi skal lave, foregår i sporet eller meget tæt ved. Flere steder fjerner vi helt de gamle spor, så det vil være umuligt at køre tog.«

»Derfor er det helt nødvendigt at lukke banen, mens vi arbejder, hvilket desværre kommer til at påvirke togtrafikken i hele perioden,« siger projektdirektør Klaus S. Jørgensen fra Banedanmark i pressemeddelelsen.

Så er det bare med at holde de næste 246 dage ud i togbussen.