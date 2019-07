Mandag fik en mand i 60'erne fra Herlev et opkald, som alle Lotto-spillere håber på.

Her ringede en medarbejer fra Danske Spils kundeservice og fortalte ham, at han havde vundet en andenpræmie i Eurojackpot på hele 3.448.609 kroner.

Det fortæller Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Altså det var jo helt surrealistisk. Vi stod og ventede på, at vores venner, som vi skulle i sommerhus med, kom og hentede os. Så vi stod midt i pakningen, da han ringede fra Danske Spil. Jeg troede slet ikke på det i første omgang, men han sagde, at jeg jo kunne logge på min konto og se, at den var god nok,« fortæller manden, der ønsker at være anonym.

Grundet pakningen gik der en times tid, inden han havde tid til at gå ind på sin konto og tjekke det.

»Og så skal jeg da indrømme, at der kom en tåre i øjenkrogen både hos min kone og jeg,« siger han.

Manden er selv på pension, mens hans kone er på efterløn. Opsparing har de ikke haft meget af, så pengene falder på et tørt sted.

»Jeg har spillet i mange år, og da min kone og jeg gik på henholdsvis pension og efterløn for nogle år siden, så har min kone været lidt sur over, at jeg stadig brugte penge på at spille. Men nu er hun ganske tilfreds og vil ikke skilles alligevel,« siger han grinende.

Parret har fire børn og hele 12 børnebørn, så der er nok at dele pengene med.

»De nærmest råbte ind i røret: 'Det er løgn!' Men så måtte jeg jo forklare, at der er to ting, jeg ikke joker med. Og det er dødsfald og penge. Men de blev meget glade på vores vegne, og vi har da også allerede talt om, at både børn og børnebørn skal have en skilling.«

Derudover skal pengene på kort sigt bruges til tre nye bh'er til konen. På længere sigt drømmer parret om at komme til New York eller de Vestindiske Øer.

»Det har ikke rigtig været realistisk før nu. Og man skal jo gøre det, mens man kan. Vi ved jo ikke hvor længe, vi er her på jorden, så det er bare om at nyde det. Og det må man sige, vi har rig mulighed for at gøre nu,« siger den lykkelige vinder.