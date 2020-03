Ikke alle har særlig meget til overs for, at Folkekirkens Nødhjælp har valgt at aflyse deres indsamling på søndag for istedet at gøre det hele digitalt på grund af coronavirussen.

Det gælder specielt twitter-profilen 'Farmand'.

I en kort og kontant twitter-kommentar til Folkekirkens Nødhjælp, giver han tydeligt udtryk for, at han i hvert fald ikke har tænkt sig at bidrage til den digitale indsamling.

I kommentaren skriver han: 'I får ikke en bøjet femøre'.

I får ikke en bøjet femøre. — Farmand (@Farmand14) March 6, 2020

Det har fået folk til at finde deres mobilepay frem og ikke blot donere til nødhjælpsorganisationen men ligefrem donere i 'Farmands' navn.

Efterfølgende har donorerne delt et billede af deres mobilepay-overførsel under 'Farmands' kølige kommentar på Twitter. Og scroller man i kommentarsporet, så fortsætter billeder af donationerne længe.

B.T. har talt med generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen, der kan fortælle os, at der på daværende tidspunkt (cirka klokken 17.30) var doneret 23.000 kroner, som er underskrevet 'Farmand'.

Så selvom 'Farmand' gav udtryk for, at han ingen intentioner havde om at støtte Folkekirkens Nødhjælp, er det endt meget anderledes.

Jeg har lige doneret 400 kr. i dit navn. Feliz Navidad du! pic.twitter.com/YVsQ0CwZ8T — Claus Røndbjerg (@ClaudeInFrench) March 7, 2020

»Det havde han nok ikke regnet med, men vi må jo næsten sige tak til ham,« siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Hun fortæller, at folk har doneret både store og små beløb i 'Farmands' navn. En af donationerne var på 50 øre med teksten:

'Her har I 10 bøjede femøre fra Farmand.'

Indtil videre er der kommet 750.000 kroner ind på indsamlingskontoen. Penge, der skal gå til mennesker, der er ramt af klimaforandringer i blandt andet Uganda, Zimbabwe og Nepal.