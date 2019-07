Efter de havde hængt på køleskabet i flere uger, valgte en mand i 40’erne fra Randers at tage kuponerne ned og gå i Føtex, da han alligevel skulle have mundskyl.

Og det viste sig at være en rigtig god idé.

På en af kuponerne var der nemlig den helt store gevinst – manden vandt over 4.250.000 kroner på en Eurojackpot-kupon.

»Da jeg stod i Føtex, kørte hun først en kupon igennem, hvor der var en 50’er på. Pludselig udbryder hun: 'Hold da op. Dette er en af de store. Du har vundet over 9999.' Hun kunne dog ikke fortælle mig, hvor stor gevinsten var,« fortæller den heldige vinder i en pressemeddelse fra Danske Spil.

»Hun var ret ny, så hun vidste heller ikke lige, hvad man gjorde med det hele. Jeg gik hjem og loggede på Danske Spils præmieudbetaling, men der fik jeg at vide, at beløbet var for højt, så jeg skulle kontakte Danske Spils Kundecenter,« fortæller manden videre.

Spændingen voksede og voksede i manden.

»Jeg ringede med det samme og fik fat en flink mand, der som det første sagde. 'Det er jo en af de gode'. Jeg nærmest råbte ind røret: 'JAMEN HVAD HAR JEG VUNDET?' Derefter kom chokket. Det er jo vildt mange penge,« siger han.

Manden har sammen med sin kæreste en lille datter, der kom hjem i det samme.

De forstod ikke rigtig, hvad der var overgået dem, men de fik købt en flaske champagne, som de delte.

Pengene skal bruges til at indfri parrets gæld og til at oprette en børneopsparing til datteren.

Og ellers skal de blot forsøde hverdagen, hvor der vil være flere penge at rutte med.

»Det er helt vildt, at vi kan blive fri for studiegæld og hvad man ellers skylder. Vi får jo et meget højere rådighedsbeløb hver måned. Jeg overvejer at købe en ny bil, men ellers har min kæreste og jeg besluttet, at disse penge skal gå til alle de ting, man før har skullet spare op til,« siger den glade mand.