De fleste kender nok til den frygt, man kan have for at misse sin flyafgang.

Forhåbentlig er det dog de færreste, der ville ty til samme middel, som en 40-årig norsk mand benyttede sig af søndag morgen.

Manden valgte nemlig at udløse brandalarmen i Stavanger Lufhavn Sola, fordi han netop var ved at komme for sent til sit fly og håbede, at det ville forhindre flyet i at lette fra lufthavnen.

Og ifølge norske TV2 var det da også med fuld udrykning, at det norske brandvæsen ræsede mod Stavanger Lufthavn.

Hele lufthavnen blev nemlig evakueret, da brandalarmen blev udløst.

Og som man måske kunne regne ud, virkede mandens handling ikke efter hensigten, selvom det faktisk lykkedes ham at komme om bord på sit fly.

Det blev hurtigt opdaget, hvad han havde foretaget sig, og politiet fjernede ham derfor fra flyet igen og tog ham med til afhøring.

»Den første konsekvens er, at han har misset sit fly. Nu er det op til en jurist at finde ud af, hvad der skal gøres og vurdere alvorlighedsgraden af situationen,« siger Rune Tallaksen, operationsleder i Sør-Vest politidistrikt, til TV2.