159 gange blev en kvinde kontaktet, forfulgt eller chikaneret af en ekskæreste. Og det var kun over 20 dage.

Herefter fik kvinden et tilhold mod sin 56-årige ekskæreste.

Men lige lidt hjalp det. Chikanen fortsatte. 116 gange oplevede kvinden, at manden på ny chikanerede hende.

Det mener i hvert fald Nordsjællands Politi, der har tiltalt den 56-årige mand for de mange forhold.

Det vides ikke, hvordan den 56-årige forholder sig til tiltalen, da den tiltaltes forsvarsadvokat Jonas Heugh Wandall ikke vil kommentere sagen.

Ringede til familie og chef

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, at den tiltalte 7. maj 2022 første gang begyndte at chikanere kvinden.

Her sendte han ifølge anklageskriftet 121 sms beskeder til hende og ringede til hende 25 gange på 20 dage.

Derudover sendte han også tre beskeder til kvindens chef, hvor han ifølge politiet spredte falske anklager om kvinden.

Blandt andet skrev han, at hun var blevet politianmeldt til Furesø Kommune og Nordsjællands Politi.

Til en af kvindens kollegaer skrev den 56-årige mand, at hun var psykisk syg.

Men manden stoppede ikke der.

De mange beskeder blev også sendt til kvindens veninder og hendes søn. Til sønnen truede han med at offentliggøre nogle videoer, der skulle vise en påstået lovovertrædelse, som kvinden havde gjort.

Brød tilhold

Det fremgår af sagen, at kvinden gik til politiet.

Herefter fik manden et tilhold mod at kontakte ekskæresten, det gjaldt for juni måned 2022 og fem år frem.

Men tilholdet holdt ifølge anklageskriftet ikke manden fra at fortsætte chikanen mod kvinden - for ifølge politiet fortsatte den systematiske og vedvarende chikane.

Det fremgår af sagens andet forhold, at manden oprettede flere falske profiler på Facebook og Instagram, som han gav profilnavne Saso, Sebastian og Frederik.

Fra de profiler blev kvinden bombarderet med beskeder.

13. august 2022 ændrede han pludselig adfærd, i det han opsøgte kvinden på Stengården Station i Bagsværd.

Otte dage senere opsøgte han hende i et sommerhus i Hornbæk.

Den 56-årige skal for retten i Helsingør i næste uge.

