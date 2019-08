Politi og akutberedskabet er lørdag eftermiddag massivt til stede på Langgade Station i Valby.

Det sker, fordi en 41-årig mand er faldet ned på togskinnerne og blevet ramt af et tog.

»Toget kommer kørende ind, og så falder manden ned på skinnerne og bliver påkørt,« forklarer Michael Andersen, vagthavende ved Købehavns Politi.

Utroligt nok er manden ikke kommet alvorligt til skade.

Han var ved bevidsthed kort efter ulykken.

Til hans held blev han ramt af toget, men det var ved at bremse ned for at stoppe op ved peronnen.

»Manden er ved bevidsthed og har umiddelbart brækket sin arm. Han er nu kørt på hospitalet til behandling,« siger Michael Andersen.