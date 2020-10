En tur i Føtex endte med at blive startskuddet til lidt af en livsomvæltning for en mand i 30'erne.

Han besluttede sig nemlig – lidt tilfældigt – for at købe et skrabelod. Nu er han vinder af fem millioner kroner.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Det hele begyndte for den heldige vinder med en tur i Føtex i Ballerup Centret på en dag, hvor han først skulle pante flasker i Netto og derefter handle ind.

Han glemte så bare at bruge flaskebonnen, da han betalte for sine varer.

»Alle ved, at det er super irriterende at gå rundt med sådan en bon, da man ofte får den smidt væk, hvis man ikke bruger den med det samme. Samtidig var jeg træt og stresset, så jeg gad ikke rigtigt gå tilbage. Der var virkelig mange overvejelser i mit hoved,« fortæller vinderen til Danske Spil.

Til sidst besluttede han sig dog for at gå tilbage for at få pengene kontant for flaskerne.

Derefter gik han i Føtex, hvor han besluttede sig for at forkæle sig selv med et skrabelod med de kontanter, han nu havde i lommen.

Da han kom hjem, plagede hans børn om at få lov til at skrabe det store lod, men familien havde planer og skulle ud ad døren.

»Da vi kom hjem om aftenen, kom jeg i tanke om, at jeg havde det lod. Jeg synes jo, jeg havde gået grueligt meget igennem for at købe det, så jeg tænkte, at nu måtte jeg hellere få det overstået,« fortæller den heldige vinder og fortsætter:

»Klokken var 22, og på det tidspunkt var jeg helt flad. Men så skrabede jeg det første felt, hvor der stod 5.000.000 og det andet. Og så... Jamen, så begyndte adrenalinen at gå igennem kroppen. Jeg talte og talte de nuller igen og igen og blev helt forpustet.«

Manden stormede derefter ind til sin kone, der lå og så fjernsyn i soveværelset.

Hun var faldet lidt hen og troede, der var sket en ulykke, da hun så sin mand komme ind helt hvid i hovedet.

»Jeg viste hende loddet og sagde: 'Du er lige nødt til at se her'. Hun rejste sig op i sengen og kiggede og troede slet ikke sine egne øjne. Hun sagde noget med, at det måtte være løgn, og jeg var sådan lidt: 'Jo jo'. Men altså, vi har da øjne i hovedet, og vi er ikke blinde, så det må sgu da være rigtigt. Den nat sov vi slet ikke. Vi lå bare og rodede rundt og tænkte på, hvor fantastisk det er for vores familie,« fortæller manden, der sammen med sin kone har to børn.

Parret har fortalt den nærmeste familie om gevinsten, og de har været hjemme hos vinderens mor og fejre den nye millionærstatus med tarteletter.