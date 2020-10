Hændelsen fandt sted i Smørum natten til torsdag, hvor den 28-årige mistænkte, udover at forgribe sig på en hest, blev sigtet for adskillige forhold.

Politiet anholdte natten til torsdag den 28-årige mand, som blev sigtet for både narkobesiddelse, kørsel i frakendelsestiden, forsætlig påkørsel og brugstyveri, skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Politiet vil muligvis også sigte manden for overtrædelse af dyreværnsloven.

Manden blev nemlig taget på fersk gerning, da han i omkring klokken 02 torsdag var trængt ind i en hestestald i Hede Enge i Smørum. Staldens ejer fandt manden i færd med at stå og ‘røre’ ved en hest.

Ifølge staldejerens forklaring var der tale om berøring af seksuel karakter.

Herefter flygtede manden til fods og dramatiske minutter udspillede sig nu. Staldens ejer skyndte sig at parkeres sin bil foran gerningsmandens køretøj, som den mistænkte mand i desperation efterlod.

Den 28-årige mand vendte dog kort tid efter tilbage til stalden, hvor han ankom i en taxa. Han forsøgte at få flyttet staldejerens bil, så han igen kunne flygte fra stedet. Det lykkedes den mistænkte mand, der nu var i politiets søgelys.

Godt 30 kilometer fra gerningsstedet fik en patruljevogn fat i den 28-årige mand ved Sophienborg Allé i Hillerød. Her blev manden bragt til standsning og anholdt på stedet.

Politiet venter nu svar fra en blodprøve, som skal fastslå de præcise omstændigheder omkring mandens narkopåvirkning, og politiet skal også vurdere, hvorvidt det er muligt, at sigte den 28-årige mistænkte for et seksuelt overgreb på hesten.

Denne sag kommer kun lidt over en måned efter, at en hest på Holbæk Rideskole natten til 11. september blev mishandlet så groft, at den var nødsaget til at blive aflivet morgenen efter.

Gerningsmanden i denne sag er stadig uidentificeret, men blev fanget på rideskolens videoovervågning. Denne optagelse er delt, og manden blev eftersøgt i hele landet.

Ejeren til hesten Carli, som var hesten der blev udsat for den dødelige mishandling, har udloddet en dusør på 25.000 kroner til den, der kan komme med afgørende oplysninger i sagen.