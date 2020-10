En privatfest i et forsamlingshus på Mors, udviklede sig natten til lørdag voldeligt.

Så voldeligt, at en hårdt kvæstet mand måtte flyves til behandling på Skejby Sygehus.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi over for Nordjyske.

Den brutale vold fandt sted, da der pludselig opstod uro under festen, som blev holdt i et forsamlingshus i byen Ørding.

En 20-årig ukrainer, som deltog i festen, forsøgte at skabe ro, men det faldt ikke i god jord. I stedet blev han overfaldet af fem unge i alderen fra 15 til 20 år, som blandt andet sparkede og slog ham i hovedet.

Manden blev sparket så voldsomt i hovedet, at han fik skader i kraniet og måtte flyves med helikopter til Skejby Sygehus.

Han blev lagt i respirator, men lørdag betegnes hans tilstand som stabil.

De fem unge mænd – en på 15 år, to på 18 år, en på 19 og en på 20 – er alle blevet sigtet for at have deltaget i den brutale vold. Nogle nægter sig skyldige.