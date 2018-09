Alle vil gerne hjem i en fart, når en pose med varm take away-mad står og damper på forsædet af bilen.

Men en 70-årig mand fra Nordsjælland blev nu mere gal i skralden end de fleste, da han måtte sande, at det ikke kunne lade sig gøre.

Søndag aften ved 19-tiden var manden på vej hjem med aftensmad til familien, da han måtte stoppe bag en politiafspærring på Strandvejen i Hellerup.

Det fik manden til at ringe til Nordsjællands Politi og klage.

Han brokkede sig over, at det varme aftensmåltid var i fare og mente, at det var politiets skyld. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiafspærringen, som gjorde den 70-åriges liv surt søndag aften, var sat op på den rute, et stort antal motorcykler traditionen tro kørte, i anledningen af sæsonafslutningen på Bakken.

Men den forklaring fik ikke den frustrerede madhenter til at falde til ro.

Tværtimod fortalte han politiet, at han ville sende dem regningen på take away-måltidet, som ifølge manden var blevet ødelagt af den megen ventetid.

Hvorvidt politiet har modtaget regningen eller ej, melder historien ikke noget om.