En mand fra Florida var hurtigt ude at kalde coronavirussen for en falsk krise. Faktisk mente han, at coronakrisen var ude af proportioner.

Men nu er han selv og konen blevet indlagt med netop Covid-19. Det skriver New York Post.

Manden nedgjorde corona, helt indtil han selv begyndte at føle sig syg.

»Mange tror stadig, at corona er en falsk krise, hvilket jeg også gjorde engang. Ikke at jeg benægtede, at der var en virus, men jeg følte, at det var blæst helt ud af proportioner,« siger den nu coronasmittede mand Brian Hitchers.

Ikke nok med at Brian Hitchers nedgjorde smitten, han troede også det var spin fra regeringens side.

»Jeg troede, at det måske var regeringen, der var ude på noget, og at de smed corona i hovedet på os for at distrahere os.«

Men sådan føler han ikke mere.

I dag står han op om morgenen og beder til gud for hans beskyttelse, så kan han selv og konen kan blive raske.

Det hele startede med, at Brian Hitchers begyndte at blive småsyg, og måtte melde sig syg på sit arbejde.

Et par dage senere kunne konen berette om samme oplevelse. Her tog konen på hospitalet, hvor hun gik besked på at gå i karantæne.

Men parrets tilstande blev forværret, og konen måtte i respirator. Brian Hitchers begyndte endda at tænke over, at hans kone måske ikke vil overleve.

Når han kigger tilbage på sygdomsforløbet, vil Brian Hitchers ønske, at de havde båret masker. Men det har han nu betalt prisen for.