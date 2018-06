Torsdag kunne gæsterne på Folkemødet på Bornholm møde en flok mænd og kvinder i burka - og hvis nogen bad dem om at smide den, fik de sig noget af en overraskelse. De burkaklædte var nemlig nøgne under de lange klæder.

»Vi har valgt at lave denne her kunst-happening som et stykke absurd teater og en kunstnerisk kommentar til det burka- og maskeringsforbud, der træder i kraft 1. august - som er lige så absurd,« siger en burkaklædt mand.

Hele setuppet er arrangeret af kunstneren Jens Galschiøt. Han har et mål om at bekæmpe verdens uretfærdigheder ved at opsætte skulpturer i større byer verden over. Men i dag er 'skulpturerne' i levende live.

Politiet står i baggrunden, og den burkaklædte mand fortæller, at de allerede havde hevet kunstneren bag det hele til side. Den burkaklædte mand er dog ikke klar over, hvad politiet sagde til Jens Galschiøt.

Kunstnerens slogan for den specielle happening lyder 'Fuck for Lidt og For Meget', og Jens Galschiøts mål med projektet er at gøre de danske borgere klar over, at de fratages stadig flere personlige rettigheder, og at lovgivningerne ofte er symbolpolitiske og mangler logisk eller fagligt grundlag.

Kunstneren ham selv, Jens Galschiøt, har også selv burka på.

»Vi sætter fokus på det, at man ikke må gå uden tøj, og man heller ikke må gå med for meget tøj. Vi støtter de borgelige-libertale tanker om, at enhver har frihed til at gøre og mene, som man vil,« siger kunstneren til BT og fortæller om snakken med politiet:

»De havde besluttet, det var okay, fordi forbuddet ikke gælder endnu. Det, der gælder, er maskeringsforbuddet. Men da de mente, det er et anderkendelsesværdigt formål, og fordi jeg er kunstner, så ville de ikke stoppe det. Kun hvis vi tager tøjet af,« siger han.

»Men det er ikke deres skyld, der er det latterlige forbud.«

Han har mødt mange forvirrede og undrende blikke i løbet af dagen:

»Nogle har været forvirrede over, om vi støttede islamisterne. En nøgen mand i en burka støtter altså ikke islamisme,« siger han.